Wat verdient Gianni Infantino? 'FIFA-voorzitter verviervoudigde eigen loon én aast op hallucinant bedrag'

Manuel Gonzalez
Manuel Gonzalez, voetbaljournalist
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Wat verdient Gianni Infantino? 'FIFA-voorzitter verviervoudigde eigen loon én aast op hallucinant bedrag'
Foto: © photonews
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Gianni Infantino zit in het oog van een stor… orkaan. De voorzitter van FIFA wordt elke dag gelinkt aan een nieuw (financieel) schandaal. Maar wat verdient de nummer één van de wereldvoetbalbond eigenlijk?

Gianni Infantino is sinds februari 2016 voorzitter van FIFA. De 56-jarige Zwitser volgde Sepp Blatter op? Ironisch genoeg had de voormalige FIFA-voorzitter zijn handen verbrand aan corruptie en persoonlijk financieel gewin.

Bij zijn aanstelling toeterde Infantino in het rond dat hij het geld opnieuw naar het voetbal zou laten vloeien. De klein(st)e voetballanden kregen plots evenveel toegestopt als grootmachten als Duitsland en Frankrijk. 

© photonews

Het verklaart meteen waarom Infantino nog steeds steun geniet in de voetbalwereld. Iedere nationale voetbalbond heeft één stem. De Zwitser is dus niét uitgeteld tijdens de geplande FIFA-voorzittersverkiezingen van volgend jaar. 

Maar wat verdient Infantino eigenlijk als voorzitter van FIFA? Wel, in februari was dat een jaarloon van 1,4 miljoen euro. Infantino zag dat bedrag - hij verdiende zelfs minder dan zijn voorganger - een belediging en gaf zichzelf meteen een riante opslag. 

Gianni Infantino liet zijn eigen loon verviervouden!

Meer zelfs: de voorbije tien jaar is zijn jaarloon maar liefst maal vier gegaan. Anno 2026 verdient Infantino als FIFA-voorzitter maar liefst 5,2 miljoen euro. En dan spreken we niet over de huur van luxe-appartementen in Zug, Parijs en Miami. En eveneens niet over riante bonussen en geld dat ergens onder tafel is blijven plakken.

En nog is die 5,2 miljoen euro niét genoeg voor Infantino. Zijn drang naar macht én geld was eveneens de drijfveer achter het plan om het WK te verkopen aan private investeerders. En Infantino was van plan om zelf héél véél geld te verdienen. 

Gianni Infantino - Donald Trump
© photonews

"Ik spreek over een serieus bedrag", citeert een ingewijde van de wereldvoetbalbond Infantino in The Times. "Het hoofd van de wereldvoetbalbond moet minstens dertig miljoen euro verdienen."

En Infantino is niét van plan om uit zichzelf op te stappen. Meer zelfs: in 2022 liet de Zwitser de FIFA-statuten herinterpreteren. De maximale ambtstermijn van twaalf jaar blijft gelden, maar… de periode waarin hij de fakkel heeft overgenomen van Blatter telt niét mee als volwaardige termijn.

Minstens... dertig miljoen euro (!) per jaar

Op die manier zet Infantino de deur open om herverkozen te worden én aan te blijven als nummer één van de wereldvoetbalbond tot 2031. Niemand sprak hem de voorbije jaren tegen. Heeft Infantino deze keer de eigen hand overspeeld? Wordt ongetwijfeld vervolgd.

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