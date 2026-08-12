OFFICIEEL: Cercle Brugge troeft Club Brugge af voor winger

Het is een bijzondere week geworden in en rond Jan Breydel. Club Brugge toonde verregaande interesse in Abdoulie Manneh, maar Cercle Brugge handelde sneller en wist op die manier de winger nu ook in huis te halen. Daarmee doet De Vereniging een prima zaak en heeft blauw-zwart maar één optie over.

Abdoulie Manneh is een 21-jarige Gambiaanse international. Hij wordt voor één seizoen gehuurd van het Zweedse Mjällby AIF. De Vereniging bedong ook een aankoopoptie op de speler. Manneh speelde in eigen land voor Wallidan FC, voor hij in 2024 de overstap maakte naar Zweden.

Cercle Brugge haalt Abdoulie Manneh in huis

Daar groeide hij al snel uit tot een belangrijke schakel. Afgelopen seizoen zette de Gambiaan die lijn helemaal door en speelde hij een opvallende rol in het succesjaar van de Zweedse ploeg. Met 7 doelpunten en 4 assists had Manneh een groot aandeel in de historische eerste landstitel van Mjällby, weet Cercle Brugge.

𝐆𝐚𝐦𝐛𝐢𝐚𝐚𝐧𝐬𝐞 𝐟𝐥𝐚𝐢𝐫 🇬🇲



Abdoulie Manneh (21) is een Cercle-speler. De creatieve middenvelder wordt voor één seizoen gehuurd van het Zweedse Mjällby AIF. De Vereniging bedong ook een aankoopoptie.



Welkom, Abdoulie!



🔗 https://t.co/1RW4hJ28VU pic.twitter.com/zXemHCH5oE — Cercle Brugge (@cercleofficial) August 12, 2026

Snelheid, kracht, vista? Zowel op de flanken als zelfs als spelmaker kan Cercle Brugge veel genot van hem hebben. Dat beseft ook Technisch Directeur Luciano Murchio in een reactie op de webstek van De Vereniging woensdag.

Ook Club Brugge aasde op de winger van Mjällby AIF

"We zijn heel blij om Abdoulie te mogen verwelkomen bij Cercle. Abdoulie is een polyvalente aanvallende speler die als nummer 10 uit de voeten kan, maar ook op beide flanken inzetbaar is", aldus de Technisch Directeur. Hij beseft dat Manneh een belangrijke rol speelde in het succes van zijn Zweedse ploeg - inclusief de dubbel met de landstitel en de Beker van Zweden. Er wordt bij Cercle dan ook gehoopt van een onmiddellijke impact op de kern.





Cercle Brugge heeft op die manier een stevige versterking beet. Eentje die bovendien vorige week nog in de belangstelling stond van ... Club Brugge. Hij was er een van de opties om op de flanken te komen spelen, waardoor ze bij Club Brugge nu niet veel opties meer over hebben. Esse lijkt dan ook de man die zal moeten komen.