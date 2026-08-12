Miljoenen zijn niet genoeg: Club Brugge houdt deur voor deze vijf spelers helemaal dicht

Club Brugge trekt deze zomer een opvallend duidelijke lijn rond een groep spelers die absoluut niet mag vertrekken. Blauw-zwart heeft al voor bijzonder veel geld verkocht, waardoor er geen financiële noodzaak meer is om verder te cashen.

Hugo Siquet, Romeo Vermant, Jorne Spileers, Nicolo Tresoldi en Joaquin Seys worden daarom allemaal binnenboord gehouden. Volgens Het Nieuwsblad heeft Club intern beslist dat die vijf spelers niet te koop zijn.

Dat standpunt werd de voorbije dagen al zichtbaar in enkele concrete dossiers. Rangers meldde zich voor Siquet, maar kreeg meteen te horen dat verder onderhandelen weinig zin had. De Schotten waren bereid om hun eerste voorstel nog op te trekken, maar Club sloot de deur.

Ook bij Tresoldi werd dezelfde boodschap gegeven. AS Roma legde zelfs 35 miljoen euro op tafel voor de spits, maar dat bedrag veranderde niets aan de Brugse plannen. Club had met Tresoldi eerder al afgesproken dat hij deze zomer niet zou vertrekken. De aanvaller ligt nog tot juni 2029 onder contract en heeft volgens Transfermarkt een marktwaarde van 25 miljoen euro.

Ook Vermant en Spileers moeten blijven

Romeo Vermant blijft eveneens deel uitmaken van de plannen. De spits werd deze zomer al aan een mogelijke transfer gelinkt, maar Club wil hem niet laten gaan. Zijn contract loopt nog tot juni 2028. Met Vermant én Tresoldi houdt blauw-zwart dus bewust twee spitsen aan boord waarop het komend seizoen wil rekenen.

Ook Jorne Spileers mag niet vertrekken. De centrale verdediger begon vorig seizoen nog als basisspeler, maar verloor doorheen het seizoen zijn plaats en belandde vaker op de bank. Toch verandert dat niets aan zijn status voor deze zomer. Club ziet hem nog altijd als een belangrijke speler binnen de kern en wil hem niet kwijt. Ook hij ligt nog vast tot juni 2028.





Dan is er nog Joaquin Seys. De 21-jarige verdediger maakte indruk op het WK en trok daardoor de aandacht van verschillende Premier League-clubs. Zijn marktwaarde bedraagt inmiddels 20 miljoen euro en er is buitenlandse belangstelling genoeg, maar ook voor hem wil Club geen uitzondering maken. Zelfs een bijzonder hoog bod zou momenteel niet volstaan. Seys heeft nog een contract tot de zomer van 2029.

Club heeft al zwaar gecasht

Dat Club zo hard kan vasthouden aan zijn spelers heeft veel te maken met de uitgaande mercato die al achter de rug is. Christos Tzolis vertrok voor 40 miljoen euro naar Arsenal. Ook Aleksandar Stankovic leverde 23 miljoen euro op nadat zijn terugkoopoptie werd gelicht.

Raphael Onyedika trok voor negen miljoen euro naar Frankfurt en Zaid Romero verhuisde voor vijf miljoen euro naar Getafe. Daarnaast vertrokken Cisse Sandra voor één miljoen en Shane Campbell voor anderhalf miljoen euro. Samen heeft Club dus al voor een enorm bedrag verkocht.

Tegelijk werd een deel van die inkomsten opnieuw geïnvesteerd. Jan Virgili, Freddie Potts, Andrej Vasovic, Han-beom Lee, Cheveyo Tsawa en Yann Sommer kwamen allemaal naar Brugge.

De kern is daardoor al stevig veranderd, maar Club wil vermijden dat er in de laatste weken van de mercato nog méér belangrijke pionnen wegvallen. De boodschap rond Siquet, Vermant, Spileers, Tresoldi en Seys is daarom bijzonder duidelijk: blauw-zwart heeft al genoeg verkocht en kiest nu voor sportieve stabiliteit.