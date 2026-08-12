DONE DEAL: KVC Westerlo pakt uit en heeft Tottenham-aanvaller beet

Brandon Morren
Brandon Morren, voetbaljournalist
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DONE DEAL: KVC Westerlo pakt uit en heeft Tottenham-aanvaller beet
Foto: © photonews
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Westerlo blijft zijn kern stevig verbouwen na de zware nederlaag tegen Union SG. De Kemphanen halen opnieuw een jonge speler weg bij Tottenham en versterken zich met de 20-jarige Zuid-Koreaan Yang Min-hyeok, die op huurbasis naar het Kuipje komt.

Aernout Van Lindt

DONE DEAL: Westerlo heeft zijn aanvaller beet

Het hing al even in de pijplijn, maar nu is het ook officieel. Minhyeok Yang is klaar om aan zijn volgende hoofdstuk te beginnen bij KVC Westerlo. De 20-jarige Zuid-Koreaan zal vanaf nu de aanval versterken bij de Kempische club. Hij komt op huurbasis voor een seizoen naar Westerlo. 

Minhyeok Yang maakt de overstap van Tottemham Hotspurs naar ’t Kuipje. Hier speelde hij sinds januari 2025. De Zuid-Koreaanse jeugdinternational maakte al grote sier op het WK U17 en op de Asian Cup. Nu zal hij voor goals en assists moeten zorgen bij KVC Westerlo. De Kemphanen heten hem op hun webstek alvast officieel welkom.

Westerlo blijft zijn kern stevig verbouwen na de zware nederlaag tegen Union SG. De Kemphanen halen opnieuw een jonge speler weg bij Tottenham en versterken zich met de 20-jarige Zuid-Koreaan Yang Min-hyeok, die op huurbasis naar het Kuipje komt.

KVC Westerlo blijft stevig doorwerken op de transfermarkt. Volgens onze informatie nemen de Kemphanen Yang Min-hyeok op huurbasis over van Tottenham. De 20-jarige Zuid-Koreaan is een flankaanvaller die het liefst vanaf rechts speelt en moet de offensieve mogelijkheden van Westerlo vergroten.

Min-hyeok ligt nog tot juni 2030 onder contract bij Tottenham. De Engelse topclub haalde hem weg bij Gangwon, waar hij in Zuid-Korea al op jonge leeftijd indruk maakte. In 38 wedstrijden was hij goed voor twaalf doelpunten en speelde hij zich zo in de kijker van meerdere Europese clubs.

Sinds zijn overstap naar Engeland werd hij al verschillende keren uitgeleend. Zo deed Min-hyeok ervaring op bij Portsmouth, Queens Park Rangers en Coventry City. Een vaste plaats bij Tottenham kwam er voorlopig nog niet, waardoor nu een nieuwe uitleenbeurt volgt. Dit keer wordt België zijn bestemming.

Opnieuw samenwerking met Tottenham

Dat Westerlo en Tottenham elkaar vinden voor een tijdelijke transfer is niet nieuw. In het verleden kwamen ook Luka Vuskovic en Alfie Devine op huurbasis naar het Kuipje. Beide clubs kennen elkaar dus al vanuit eerdere dossiers, en die lijn wordt nu verdergetrokken met Min-hyeok.

Voor Westerlo komt de transfer bovendien op een moment waarop de club snel een reactie nodig heeft. De Kemphanen begonnen het seizoen bijzonder slecht en verloren afgelopen weekend met 1-5 van Union SG. Vooral defensief liep er veel mis, maar ook voorin wil de club nog extra mogelijkheden creëren.

Zeer actieve mercato gaat verder

Westerlo was deze zomer al bijzonder bedrijvig op de transfermarkt en lijkt nog niet klaar met zijn kern. Met Min-hyeok komt er opnieuw een jonge speler bij met internationale ervaring en een duidelijk profiel voor de flank.

Lang om zich rustig in te werken krijgt hij mogelijk niet. Westerlo trekt deze week naar Racing Genk, dat zelf eveneens met een nederlaag aan het seizoen begon. Of Min-hyeok dan al meteen inzetbaar is, zal afhangen van hoe snel de laatste formaliteiten worden afgerond.

Voor de Kemphanen is vooral duidelijk dat de zware nederlaag tegen Union geen reden is om de transferplannen af te remmen. Integendeel: Westerlo blijft zoeken naar extra kwaliteit en haalt daarvoor opnieuw een speler weg bij Tottenham.

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