DONE DEAL: KVC Westerlo pakt uit en heeft Tottenham-aanvaller beet

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Westerlo blijft zijn kern stevig verbouwen na de zware nederlaag tegen Union SG. De Kemphanen halen opnieuw een jonge speler weg bij Tottenham en versterken zich met de 20-jarige Zuid-Koreaan Yang Min-hyeok, die op huurbasis naar het Kuipje komt.