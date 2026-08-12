Sterkhouder KAA Gent ontbreekt op laatste training, ook opvallende aanwezige

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KAA Gent won in eigen huis van KV Mechelen met 2-0. Een vierde clean sheet op rij voor Davy Roef op die manier. Alleen maar goed nieuws dus vanuit de Planet Group Arena? Niet helemaal, want er waren toch wat zorgen over defensieve sterkhouder Christian Burgess.