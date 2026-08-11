Opinie Romelu Lukaku keert niet terug naar Brussel, maar kiest voor de miljoenen van het 'Turkse paars-wit'

Manuel Gonzalez
Manuel Gonzalez, voetbaljournalist
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Romelu Lukaku keert niet terug naar Brussel, maar kiest voor de miljoenen van het 'Turkse paars-wit'
Foto: © photonews
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Romelu Lukaku verlaat SSC Napoli en gaat voor Fenerbahçe SK voetballen. Ook RSC Anderlecht polste naar de intenties van de Rode Duivel. Een terugkeer naar Brussel was (nog) geen optie. Waarom koos de aanvaller voor een avontuur in Istanboel?

Fenerbahçe SK betaalt - het exacte bedrag verschilt naargelang de bron - amper zes miljoen euro om Romelu Lukaku los te weken bij SSC Napoli. Partenopei had op een bedrag van meer dan tien miljoen euro gehoopt, maar hield uiteindelijk soldenverkoop.

Big Rom tekent in Istanboel een contract voor één seizoen, inclusief optie voor een extra voetbaljaargang. En net aan dat detail trekken de fans van RSC Anderlecht zich op. Speelt Lukaku met het plan om volgende zomer terug te keren naar het Lotto Park? We kunnen niét in zijn hoofd kijken. 

RSC Anderlecht informeerde, maar had eigenlijk nooit een kans

Anderlecht ondernam de voorbije weken een poging om Lukaku terug naar huis te halen. Concrete onderhandelingen - Marc Coucke heeft de vislijn uitgeworpen, dat wel -  zijn er volgens onze informatie niet geweest. Lukaku gaf meteen te kennen dat hij zich nog een laatste keer wil tonen bij een Europese topclub.

Mogen we dan héél even kritisch zijn? Wie Fenerbahçe anno 2026 een Europese topclub noemt mag ook meteen uitleggen waarom een club die al achttien jaar niet meer in de Champions League-groepsfase heeft gespeeld tot die Europese top behoort. 

Fenerbahçe SK is géén Europese topclub

U lees het goed: de laatste Champions League-wedstrijd van Fener was er eentje in voetbalseizoen 2008 - 2009. Zelfs Anderlecht kan - en paars-wit heeft ook niet meteen de beste periode uit clubgeschiedenis achter de rug - betere adelbrieven voorleggen. De Belgische recordkampioen was in jaargang 2017 - 2018 nog actief op Het Kampioenenbal.

Lees ook... Romelu Lukaku vandaag van Fenerbahçe: dit gaat hij er verdienen (en toch ook goed nieuws voor Anderlecht-fans)

Gaan we even in Turkije kijken? Fenerbahçe is een absolute grootmacht in het Turkse voetbal. Maar… de laatste landstitel van Sari Kanaryalar dateert ook al van twaalf jaar geleden. Dat is inmiddels een droogte die al drie jaar langer duurt dan bij Anderlecht.

Romelu Lukaku
© photonews

We kunnen hier het historische palmares van beide clubs neerpennen, maar ook daar wint Anderlecht het pleit. Mogen we dan even héél kritisch zijn? Lukaku wil niét terugkeren naar het Lotto Park om uit te bollen. Wel, was de nieuwe dynamiek onder Vitor Bruno dan geen ideaal moment om de stap te zetten? 

Is de conclusie dan echt dat Anderlecht het simpelweg op financieel vlak heeft moeten afleggen tegen een club als Fenerbahçe? De Turkse (top)clubs betalen lonen die geen spek naar Belgische bek zijn. In Istanboel gaat Lukaku - het exacte bedrag verschilt wederom naargelang de bron - zo'n tien miljoen euro per seizoen verdienen. 

Romelu Lukaku Anderlecht

Hans Vanaken is anno 2026 één van de grootverdieners in de Jupiler Pro League. De aanvoerder van Club Brugge schrijft jaarlijks zo'n vier miljoen euro bij op de rekening. Ter vergelijking: Thorgan Hazard verdiende vorig seizoen net geen twee miljoen euro bij Anderlecht.

Volgens Capology verdiende Lukaku in zijn carrière al zo'n 120 miljoen euro. Maar wie laat tien miljoen euro liggen als hij er de toekomst van kinderen, kleinkinderen én achterkleinkinderen mee kan veilig stellen? Wij gaan het antwoord niet geven. We zitten immers niét in die situatie.

Mogen we even héél kritisch zijn?

We hopen van harte dat Lukaku komend seizoen opnieuw zijn allerbeste niveau haalt én Fenerbahçe naar prijzen kan leiden. Maar de eerlijkheid laat ons eveneens vertellen dat Fenerbahçe anno 2026 het Anderlecht van Turkije is. Fener heeft enorme honger, maar de glorietijd ligt al even in het verleden. 

In 2024 haalde Fenerbahçé José Mourinho als coach. Onder The Special One gaven de Turken meer dan honderd miljoen euro uit aan versterkingen. Wat die investeringen hebben opgebracht? Géén landstitel en SL Benfica die te sterk bleek in de laatste voorronde van de Champions League.

Mogen we dan héél even kritisch zijn?  

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