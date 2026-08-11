Vincent Mannaert legt uit waarom KBVB voor het WK al met Mark van Bommel praatte

Mark van Bommel is de nieuwe bondscoach van België. De Nederlander volgt Rudi Garcia op aan het roer van de Rode Duivels. Pikant detail: de eerste gesprekken dateren al van voor het WK.

De kwartfinale op het WK in de Verenigde Staten, Canada en Mexico was ook meteen de laatste wedstrijd van Rudi Garcia als bondscoach van de Rode Duivels. Al moet het gezegd: het vertrek van de Fransman hing ook over De Grote Plas in de lucht.

Garcia haalde dan wel zijn doelstellingen - België in groep A van de Nations League houden én de kwartfinale van het WK halen - als bondscoach van de Rode Duivels. Maar niemand kan ontkennen dat er ruis op de lijn zat tussen de Fransman en enkele vooraanstaande pionnen binnen de Belgische voetbalbond.

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"Kort na die wedstrijd tegen Spanje heb ik over de toekomst gepraat met Garcia", laat Vincent Mannaert in Het Laatste Nieuws uitschijnen dat de beslissing nog niet genomen was. "Rudi gaf toen al aan dat er bepaalde zaken anders moesten om samen door te gaan."

Uiteindelijk werd in gezamenlijk overleg - zo heet dat dan als het geen effectief ontslag is - besloten om het contract van Garcia niet te verlengen. "Van zodra die duidelijkheid er was zijn we héél snel uitgekomen bij Mark van Bommel."

We hebben voor het WK met Mark van Bommel gesproken. Het is mijn job om voorbereid te zijn

Mannaert steekt overigens niet onder stoelen of banken dat de eerste gesprekken met van Bommel dateren van voor het WK. Met andere woorden: op dat moment was er van een vertrek van Garcia in praktijk nog geen sprake.





"We hebben voor het WK gesproken", besluit Mannaert. "Het is mijn job om voorbereid te zijn. In dat geval bestond de kans dat het contract niet werd verlengd of dat Garcia na het WK andere opties zou hebben."

Mark van Bommel moet België naar het EK van 2028 leiden

Van Bommel zette ondertussen zijn handtekening onder een contract tot na het EK van 2028. Momenteel is er geen bevestiging van een automatische verlenging indien bepaalde doelstellingen worden gehaald.