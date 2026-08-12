Berchem Sport staat dicht bij komst van Patro-aanvaller

Brandon Morren
Brandon Morren, voetbaljournalist
| Reageer
Berchem Sport staat dicht bij komst van Patro-aanvaller
Foto: © Photonews
Word fan van Patro Eisden Maasmechelen! 90

Junior Mbaku staat dicht bij een overstap van Patro Eisden Maasmechelen naar Berchem Sport. De 18-jarige spits kan zo komend seizoen meer minuten maken. De deal is momenteel nog niet volledig afgerond, maar de verwachting is dat beide partijen tot een akkoord zullen komen.

Mbaku staat sinds de zomer van 2025 onder contract bij Patro Eisden. Afgelopen seizoen trainde hij steevast mee met de A-kern, terwijl hij zijn wedstrijden voornamelijk bij de U21 afwerkte. De jonge aanvaller zat geregeld op de bank bij het eerste elftal, maar wacht nog altijd op zijn officiële debuut voor de hoofdmacht.

Eén seizoen ervaring opdoen bij Berchem

Een uitleenbeurt aan Berchem Sport moet daar verandering in brengen. De Antwerpse club komt momenteel uit in de derde afdeling nadat ze afgelopen seizoen degradeerde. Berchem heeft echter de ambitie om meteen opnieuw voor promotie te gaan en wil daarvoor zijn kern versterken.

Voor Mbaku biedt dat de kans om een volledig seizoen ervaring op te doen bij een club waar er meteen druk zal liggen. In plaats van vooral minuten te maken bij de beloften kan hij bij Berchem proberen een vaste rol af te dwingen in een ploeg met duidelijke sportieve ambities.

Na dat seizoen keert hij in principe terug naar Patro Eisden. Mbaku ligt daar nog tot de zomer van 2027 onder contract.


De laatste details van de uitleenbeurt moeten nog worden afgehandeld. Op dit moment is er dus nog geen definitief akkoord, maar de verwachting is dat Mbaku binnenkort voor één jaar de overstap naar Berchem Sport maakt.

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
2e klasse
2e klasse Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Patro Eisden Maasmechelen
Junior Mbaku-Mbabit

Meer nieuws

Live Transfernieuws 12/8: Ivanovic (ex-Union) onder zeil, nieuws over Torres én Torrents

Live Transfernieuws 12/8: Ivanovic (ex-Union) onder zeil, nieuws over Torres én Torrents

14:45
Wat staat er te gebeuren met Arthur Vermeeren (ex-Antwerp)?

Wat staat er te gebeuren met Arthur Vermeeren (ex-Antwerp)?

14:30
1
Transfers en het Europees stadion: Union-CEO Bormans geeft duidelijkheid over gevolgen van uitschakeling

Transfers en het Europees stadion: Union-CEO Bormans geeft duidelijkheid over gevolgen van uitschakeling

14:00
Sterkhouder KAA Gent ontbreekt op laatste training, ook opvallende aanwezige

Sterkhouder KAA Gent ontbreekt op laatste training, ook opvallende aanwezige

13:30
1
BREAKING: Fredberg haalt na Verschaeren nu ook pion Club Brugge

BREAKING: Fredberg haalt na Verschaeren nu ook pion Club Brugge

13:00
2
OFFICIEEL: Cercle Brugge troeft Club Brugge af voor winger

OFFICIEEL: Cercle Brugge troeft Club Brugge af voor winger

12:30
"De beste zomertransfer": 25 minuten waren genoeg voor Youri Tielemans

"De beste zomertransfer": 25 minuten waren genoeg voor Youri Tielemans

12:00
Lukaku stelt terugkeer naar Anderlecht uit: dit zit erachter Analyse

Lukaku stelt terugkeer naar Anderlecht uit: dit zit erachter

11:40
16
DONE DEAL: KVC Westerlo pakt uit en heeft Tottenham-aanvaller beet

DONE DEAL: KVC Westerlo pakt uit en heeft Tottenham-aanvaller beet

11:30
1
Rood voor Van de Perre zorgt voor verwarring: dit is waarom

Rood voor Van de Perre zorgt voor verwarring: dit is waarom

11:00
6
Club Brugge met duidelijk signaal: deze drie spelers mogen nu vertrekken

Club Brugge met duidelijk signaal: deze drie spelers mogen nu vertrekken

10:30
5
Belgen beleven sterke Europese avond: opvallend duel voor Lukaku in aantocht?

Belgen beleven sterke Europese avond: opvallend duel voor Lukaku in aantocht?

10:00
Eigenaars nemen grote beslissing: OH Leuven staat plots te koop

Eigenaars nemen grote beslissing: OH Leuven staat plots te koop

09:07
8
Dit gaat Lukaku verdienen bij Fenerbahçe: Anderlecht stond financieel kansloos

Dit gaat Lukaku verdienen bij Fenerbahçe: Anderlecht stond financieel kansloos

09:00
6
Miljoenen zijn niet genoeg: Club Brugge houdt deur voor deze vijf spelers helemaal dicht

Miljoenen zijn niet genoeg: Club Brugge houdt deur voor deze vijf spelers helemaal dicht

08:30
7
Zware gevolgen voor Union: drie sterkhouders nu al geschorst voor start Europa League

Zware gevolgen voor Union: drie sterkhouders nu al geschorst voor start Europa League

07:20
107
Opvallend: KNVB verrast en komt uit bij Roberto Martinez

Opvallend: KNVB verrast en komt uit bij Roberto Martinez

08:00
16
KV Mechelen haalt verdediger uit Premier League en kondigt meteen nog transfergeweld aan

KV Mechelen haalt verdediger uit Premier League en kondigt meteen nog transfergeweld aan

08:00
6
Belgische voetbalbond was Nederland te snel af: Mark van Bommel reageert op interesse van Oranje

Belgische voetbalbond was Nederland te snel af: Mark van Bommel reageert op interesse van Oranje

07:00
AFC Ajax doet géén eurocent van vraagprijs én geeft supermakelaar hét mandaat om Mika Godts te verkopen'

AFC Ajax doet géén eurocent van vraagprijs én geeft supermakelaar hét mandaat om Mika Godts te verkopen'

23:00
Voor Degryse staat de eindstand al vast: "Club Brugge en Union op één en twee, deze club moét derde worden"

Voor Degryse staat de eindstand al vast: "Club Brugge en Union op één en twee, deze club moét derde worden"

22:30
14
Jean-Louis Bouchez wil Belgisch voetbal hervormen: "Dan overweeg ik om uit de politiek te stappen"

Jean-Louis Bouchez wil Belgisch voetbal hervormen: "Dan overweeg ik om uit de politiek te stappen"

22:00
14
LIVE: Union slikt de 3-2 Live

LIVE: Union slikt de 3-2

20:34
De wederopstanding bij Club Brugge die niemand zag aankomen: van mogelijke vertrekker naar onmisbaar

De wederopstanding bij Club Brugge die niemand zag aankomen: van mogelijke vertrekker naar onmisbaar

21:40
8
Club Brugge kijkt ongetwijfeld mee: 'Inter kan Stankovic al meteen doorverkopen voor veertig miljoen euro'

Club Brugge kijkt ongetwijfeld mee: 'Inter kan Stankovic al meteen doorverkopen voor veertig miljoen euro'

21:20
1
Met 10 man en na 120 minuten: Champions League-droom van Union spat uiteen in Noorwegen

Met 10 man en na 120 minuten: Champions League-droom van Union spat uiteen in Noorwegen

20:39
'Antoine Sibierski ziet een opportuniteit en wil voormalige speler van Antwerp naar Anderlecht halen'

'Antoine Sibierski ziet een opportuniteit en wil voormalige speler van Antwerp naar Anderlecht halen'

21:00
1
'Met dit hallucinante salaris is Mo Salah de absolute grootverdiener uit de Turkse voetbalgeschiedenis'

'Met dit hallucinante salaris is Mo Salah de absolute grootverdiener uit de Turkse voetbalgeschiedenis'

20:40
BREAKING: Yari Verschaeren heeft een nieuwe club en tekent een contract voor drie seizoenen

BREAKING: Yari Verschaeren heeft een nieuwe club en tekent een contract voor drie seizoenen

20:15
5
Vincent Mannaert legt uit waarom KBVB voor het WK al met Mark van Bommel praatte

Vincent Mannaert legt uit waarom KBVB voor het WK al met Mark van Bommel praatte

20:00
Romelu Lukaku keert niet terug naar Brussel, maar kiest voor de miljoenen van het 'Turkse paars-wit' Opinie

Romelu Lukaku keert niet terug naar Brussel, maar kiest voor de miljoenen van het 'Turkse paars-wit'

19:40
12
Wat verdient Gianni Infantino? 'FIFA-voorzitter verviervoudigde eigen loon én aast op hallucinant bedrag'

Wat verdient Gianni Infantino? 'FIFA-voorzitter verviervoudigde eigen loon én aast op hallucinant bedrag'

19:20
Zoveel kans maken JPL-clubs op de landstitel: verschillen zijn gigantisch

Zoveel kans maken JPL-clubs op de landstitel: verschillen zijn gigantisch

19:00
1
Neerpede-boys spelen hierom niet meer met daver op het lijf: dat heeft Sibierski alvast goed aangepakt

Neerpede-boys spelen hierom niet meer met daver op het lijf: dat heeft Sibierski alvast goed aangepakt

18:30
5
Transfer op komt? Derde poging van Zulte Waregem moet middenvelder eindelijk losweken

Transfer op komt? Derde poging van Zulte Waregem moet middenvelder eindelijk losweken

18:00
Patrick Goots reageert scherp op opvallende uitspraken bij KV Mechelen

Patrick Goots reageert scherp op opvallende uitspraken bij KV Mechelen

17:30

Meer nieuws

Populairste artikels

2e klasse

 Speeldag 1
Sporting Hasselt Sporting Hasselt 14/08 FCV Dender EH FCV Dender EH
Seraing Seraing 14/08 KSC Lokeren KSC Lokeren
Eupen Eupen 15/08 Jong Genk Jong Genk
Patro Eisden Maasmechelen Patro Eisden Maasmechelen 15/08 RSCA Futures RSCA Futures
Virton Virton 15/08 Lierse SK Lierse SK
K Beerschot VA K Beerschot VA 16/08 KAA Gent KAA Gent
Luik FC Luik FC 17/08 Francs Borains Francs Borains

Nieuwste reacties

Christophe De Geyter Christophe De Geyter over Sterkhouder KAA Gent ontbreekt op laatste training, ook opvallende aanwezige Raymond Goethals! Raymond Goethals! over Wat staat er te gebeuren met Arthur Vermeeren (ex-Antwerp)? de zwerte maan de zwerte maan over Eigenaars nemen grote beslissing: OH Leuven staat plots te koop JaKu JaKu over Opvallend: KNVB verrast en komt uit bij Roberto Martinez IXL IXL over Miljoenen zijn niet genoeg: Club Brugge houdt deur voor deze vijf spelers helemaal dicht kennervb kennervb over Lukaku stelt terugkeer naar Anderlecht uit: dit zit erachter FCB vo altijd FCB vo altijd over BREAKING: Fredberg haalt na Verschaeren nu ook pion Club Brugge IXL IXL over Zware gevolgen voor Union: drie sterkhouders nu al geschorst voor start Europa League George McFly George McFly over KV Mechelen haalt verdediger uit Premier League en kondigt meteen nog transfergeweld aan Geert66 Geert66 over Minister grijpt in na forse prijsstijging voor Belgische voetbalfans: “Dit kan niet” Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved