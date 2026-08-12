Berchem Sport staat dicht bij komst van Patro-aanvaller

Junior Mbaku staat dicht bij een overstap van Patro Eisden Maasmechelen naar Berchem Sport. De 18-jarige spits kan zo komend seizoen meer minuten maken. De deal is momenteel nog niet volledig afgerond, maar de verwachting is dat beide partijen tot een akkoord zullen komen.

Mbaku staat sinds de zomer van 2025 onder contract bij Patro Eisden. Afgelopen seizoen trainde hij steevast mee met de A-kern, terwijl hij zijn wedstrijden voornamelijk bij de U21 afwerkte. De jonge aanvaller zat geregeld op de bank bij het eerste elftal, maar wacht nog altijd op zijn officiële debuut voor de hoofdmacht.

Eén seizoen ervaring opdoen bij Berchem

Een uitleenbeurt aan Berchem Sport moet daar verandering in brengen. De Antwerpse club komt momenteel uit in de derde afdeling nadat ze afgelopen seizoen degradeerde. Berchem heeft echter de ambitie om meteen opnieuw voor promotie te gaan en wil daarvoor zijn kern versterken.

Voor Mbaku biedt dat de kans om een volledig seizoen ervaring op te doen bij een club waar er meteen druk zal liggen. In plaats van vooral minuten te maken bij de beloften kan hij bij Berchem proberen een vaste rol af te dwingen in een ploeg met duidelijke sportieve ambities.

Na dat seizoen keert hij in principe terug naar Patro Eisden. Mbaku ligt daar nog tot de zomer van 2027 onder contract.



De laatste details van de uitleenbeurt moeten nog worden afgehandeld. Op dit moment is er dus nog geen definitief akkoord, maar de verwachting is dat Mbaku binnenkort voor één jaar de overstap naar Berchem Sport maakt.