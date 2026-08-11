BREAKING: Yari Verschaeren heeft een nieuwe club en tekent een contract voor drie seizoenen

Manuel Gonzalez
Manuel Gonzalez, voetbaljournalist
| 2 reacties
BREAKING: Yari Verschaeren heeft een nieuwe club en tekent een contract voor drie seizoenen
Foto: © photonews
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Yari Verschaeren heeft een nieuwe club. Het jeugdproduct van RSC Anderlecht heeft een akkoord met UC Sampdoria. De middenvelder tekent een contract voor drie seizoenen in Genua.

Yari Verschaeren draaide de voorbije dagen rondjes op de geruchtenmolen. UC Sampdoria was één van de ploegen die héél concreet was voor de de 25-jarige middenvelder. En de Italianen hebben hun slag thuis gehaald.

We willen meteen iets rechtzetten. Verschaeren heeft nooit een aanbieding van de Italiaanse tweedeklasser geweigerd. Al had geen jeudgproduct van RSC Anderlecht evenwel géén haast om zijn handtekening te zetten vooraleer hij het volledige plaatje kon bekijken.

Jesper Fredberg overtuigt Yari Verschaeren om naar Italië te komen

Uiteindelijk slaagde Jesper Fredberg erin om Verschaeren te overtuigen van het project van I Blucerchiati. Beide heren kennen elkaar uiteraard uit hun periodes bij Anderlecht. Fredberg stak nooit onder stoelen of banken dat hij een fan was én is van Verschaeren.

Verschaeren ondergaat eerstdaags de medische proeven en zet vervolgens zijn krabbel onder een contract voor drie seizoenen. Dat werd bevestigd aan onze redactie en zal in de komende dagen ook door de speler en zijn nieuwe club worden gecommuniceerd.

Géén contractverlenging bij RSC Anderlecht

Lees ook... Fredberg klopt aan bij Yari Verschaeren en krijgt meteen duidelijk antwoord
Sampdoria haalt de zevenvoudig Rode Duivel transfervrij weg uit het Lotto Park. Verschaeren werd de voorbije seizoenen geplaagd door tal van blessures en slaagde er zo nooit in om zich voor lange tijd in de basiself van paars-wit te knokken. 

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