Club Brugge kijkt ongetwijfeld mee: 'Inter kan Stankovic al meteen doorverkopen voor veertig miljoen euro'

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Internazionale FC stortte deze zomer 23 miljoen euro op de bankrekening van Club Brugge om Aleksandar Stankovic terug naar Milaan te halen. De Italiaanse topclub heeft ondertussen al de kans gekregen om zelf langs de kassa te passeren.

Internazionale FC besliste enkele weken geleden om de terugkoopclausule op Aleksandar Stankovic te activeren. Op die manier keerde het jeugdproduct van I Nerazzurri na amper één seizoen in Brugge alweer terug naar Milaan.

Al deed Club Brugge op dat ene seizoen wel gouden zaken. De Belgische landskampien betaalde zelf 9,5 miljoen euro om Stankovic naar Het Venetië van het Noorden te halen.

13,5 miljoen euro meerwaarde op amper één seizoen

Een simpele rekensom: Club Brugge boekte een meerwaarde van 13,5 miljoen euro op Stankovic. Al denken we dat blauw-zwart Stankovic liever zelf had gehouden of… verkocht.

La Gazzetta dello Sport weet dat Brentford FC een concreet bod heeft neergelegd bij Inter voor Stankovic. The Bees zijn bereid om veertig miljoen euro op te hoesten om de 21-jarige Serviër naar de Premier League te halen.

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Ter vergelijking: Transfermarkt schat de marktwaarde van de middenvelder op 32 miljoen euro. Inter kreeg de kans om - zonder dat Stankovic sinds zijn terugkeer een minuut zou hebben gespeeld - meteen winst te boeken.





De gekende roze sportkrant weet eveneens dat Inter - weliswaar in samenspraak met (de entourage) van Stankovic - heeft beslist om het bod te weigeren. Tot nader order. Brentford bekijkt de mogelijkheden om het bod te verhogen.