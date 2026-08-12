Wat staat er te gebeuren met Arthur Vermeeren (ex-Antwerp)?

Wat gaat er gebeuren met de toekomst van Arthur Vermeeren? De nog steeds jonge ex-speler van Royal Antwerp FC kwam als een komeet, maar kon het in het buitenland tot op heden nog niet waarmaken. En dus wenkt mogelijk een nieuwe deal.

Arthur Vermeeren brak bij Antwerp razendsnel door. Tussen juli 2022 en januari 2024 was hij, net achttien geworden, een vaste waarde op het middenveld van de Great Old. Toch volgde al vroeg de grote stap: Vermeeren verliet de Bosuil richting Atlético Madrid, in een transfer die zijn profiel als toptalent moest bevestigen.

Atlético en Leipzig: veel verwachtingen, weinig speelminuten

In Spanje kreeg de voormalige aanvoerder van de Belgische U21 echter nooit echt de rol waar hij op gehoopt had. Atlético liet hem na anderhalf jaar opnieuw vertrekken: na een periode met verhuur werd hij voor hetzelfde bedrag als waarmee hij uit Antwerpen vertrok – 20 miljoen euro – verkocht aan RB Leipzig.

Ook in Duitsland kwam zijn verhaal moeilijk op gang. Vermeeren werd vorig seizoen uitgeleend aan Olympique Marseille, waar de omstandigheden allesbehalve ideaal waren. De ploeg vond geen regelmaat, de druk was hoog en de middenvelder uit Lier slaagde er niet in om trainer Roberto De Zerbi definitief te overtuigen. In de Ligue 1 bleef zijn teller steken op iets meer dan 800 speelminuten.

Leipzig ziet een exit zitten

Deze zomer meldde Vermeeren zich opnieuw bij Leipzig en draait hij mee met de A-kern sinds het begin van de voorbereiding. Alleen lijkt ook de nieuwe coach hem niet meteen als een sleutelstuk te zien. Martín Demichelis, voormalig verdediger en sinds juni 2026 aangesteld als hoofdtrainer, zou nog niet overtuigd zijn door Vermeeren.

Volgens Sky Sports Germany krijgt Vermeeren daarom het signaal om uit te kijken naar een nieuwe club. Een nieuwe uitleenbeurt is een optie, maar Leipzig geeft de voorkeur aan een definitieve transfer. Vermeeren ligt nog tot 30 juni 2029 onder contract en zijn marktwaarde zakte van 28 miljoen euro in december naar 20 miljoen euro bij de start van dit seizoen.





Waarom België geen evidente piste is

Die prijs maakt een terugkeer naar de Jupiler Pro League weinig realistisch. Leipzig wil minstens een groot stuk van zijn investering recupereren, terwijl er in België nauwelijks clubs zijn die in de buurt van een transfersom rond 20 miljoen euro kunnen of willen gaan.

Voor Vermeeren staat er tegelijk sportief iets op het spel: de Rode Duivel heeft voorlopig zes caps, maar met een sterke clubperiode kan hij opnieuw in beeld komen bij de nationale ploeg. Extra opvallend: Mark Van Bommel, met wie Vermeeren nog samenwerkte bij Antwerp, is intussen bondscoach. Alleen is de vraag vooral waar Vermeeren nu wél aan voldoende minuten en vertrouwen kan komen, met Leipzig dat duidelijk richting uitgang wijst.