Meervoudige opsteker voor RSC Anderlecht én (mogelijke) tegenstander is bekend

RSC Anderlecht neemt het donderdagavond op tegen PAOK Saloniki in de strijd om de play-offs van de Europa League. Coach Vitor Bruno ontving positief nieuws en ondertussen weet paars-wit dat de volgende tegenstander Kairat Almaty zou kunnen worden.

RSC Anderlecht opende zijn seizoen in de Jupiler Pro League met een overwinning tegen La Louvière. En ook in Europa gaat het voorlopig veel beter dan vorig seizoen. Hammarby werd al geklopt en nu staat paars-wit er ook goed voor tegen PAOK Saloniki.

Donderdagavond kunnen ze een nieuwe stap zetten. Coach Vitor Bruno kreeg alvast bemoedigend nieuws vanop de training, want iedereen die fit kon zijn is dat ook. Enkel de drie langdurig geblesseerden Hey, Sardella en Camara ontbraken op training.

RSC Anderlecht incasseert stevige opsteker met oog op PAOK Saloniki

Woensdagnamiddag om 17 uur geeft Bruno nog zijn persconferentie in het Lotto Park in aanloop naar de wedstrijd tegen de Grieken, maar het nieuws vanop training is dus alvast bemoedigend. Bruno kan dus sportieve knopen doorhakken zonder te moeten puzzelen door extra blessures.

De inzet is groot: een ticket voor de play-offs van de Europa League en dus ook meteen zekerheid over een verlengd avontuur in de League Phase van minstens de Conference League. Ondertussen is ook de tegenstander bekend van de laatste voorronde.

Kairat Almaty wacht op RSC Anderlecht bij kwalificatie voor de play-offs

Een gelijkspel volstaat om de volgende ronde van de Europa League-kwalificaties te halen. Alleen is PAOK niet het type tegenstander dat je 90 minuten lang laat “controleren”. Anderlecht zal dus een evenwicht moeten vinden tussen slim spelen en initiatief nemen, want enkel op die 0-1 gaan zitten kan snel gevaarlijk worden.





Als paars-wit voorbij PAOK raakt, wacht Kairat Almaty in de daaropvolgende barrage. De Kazachen werden dinsdag uit de Champions League-kwalificaties geknikkerd door Levski Sofia. Na een 1-0-nederlaag in Bulgarije verloren ze ook thuis met 0-1. Daardoor schuift Kairat door naar het Europa League-parcours, waar Anderlecht hen dus mogelijk tegenover zich krijgt.

Ook bij uitschakeling blijft Europa in beeld via de Conference League

Mocht het tegen PAOK toch fout lopen, dan is het Europese verhaal voor Anderlecht niet meteen voorbij. In dat scenario zakken de Mauves door naar de barrages van de Conference League, met Apollon Limassol of Brann als mogelijke tegenstander.

Kairat Almaty is geen complete onbekende op het Europese toneel. Vorig seizoen haalden ze nog de league phase van de Champions League, al werd dat een pijnlijke campagne: 1 punt op 24 en laatste van de 36 ploegen die mochten deelnemen. Club Brugge haalde toen ook uit en won met 4-1 van de Kazachse tegenstander.

Aan Anderlecht om de komende weken dus het hoofd koel te houden en eerst PAOK en daarna Kairat opzij te zetten. Dan komen ze in de League Phase van de Europa League terecht, samen met Union SG en mogelijk ook nog STVV. Die proberen zich de komende weken daarvoor te plaatsen, maar ook zij hebben dan nog een stevig opvangnet in de Conference League. Voor KAA Gent is het de komende weken nog altijd alles of niets.