Belgen beleven sterke Europese avond: opvallend duel voor Lukaku in aantocht?

Brandon Morren
Brandon Morren, voetbaljournalist
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Belgen beleven sterke Europese avond: opvallend duel voor Lukaku in aantocht?
Foto: © photonews
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Niet alleen Union SG kwam dinsdagavond in actie in Europa. In de Champions League stonden nog negen terugwedstrijden van de derde voorronde op het programma. Een overzicht van wat er elders gebeurde.

In Frankrijk kwamen Loïs Openda en Malick Fofana aan de aftrap voor Lyon. De Fransen maakten een achterstand tegen Sparta Praag ongedaan, wonnen met 3-0 en plaatsten zich zo voor de play-offs. Openda en Fofana kwamen niet tot scoren.

Julien Duranville kreeg slechts enkele minuten: hij verving Fofana vijf minuten voor het einde van de reguliere speeltijd. In de play-offs wacht Fenerbahçe.

Ook de toekomstige club van Romelu Lukaku verzekerde zich van een plaats in de volgende ronde. Fenerbahçe won met 0-1 op het veld van Sturm Graz en bevestigde daarmee de 2-0-zege uit de heenwedstrijd.

Een strafschop van Talisca volstond voor de Turken. Fenerbahçe begon bovendien met heel wat grote namen aan de partij, waaronder Marco Asensio, Mason Greenwood, Matteo Guendouzi, N’Golo Kanté, Nélson Semedo, Milan Skriniar, Nathan Aké en voormalig Gent-speler Archie Brown.

Ook Belg door in de Conference League

Bij de andere uitslagen werd de Zweedse kampioen Mjällby uitgeschakeld door het Slovan Bratislava van Yaya Touré. Celje rekende af met Ararat Armenia, terwijl Hapoel Beer Sheva zich op het veld van Rode Ster Belgrado wist te plaatsen. Ook Dinamo Zagreb tegen Kauno Žalgiris en Levski Sofia tegen Kairat Almaty trokken aan het langste eind.

In Nederland plaatste NEC Nijmegen zich ten koste van Olympiakos. De ploeg van voormalig Anderlecht-verdediger Bram Nuytinck, die een kwartier voor tijd inviel, won met 2-1. Emre Mor zorgde in de verlengingen voor het beslissende doelpunt.

De voormalige grote belofte van Borussia Dortmund zag zijn carrière nadien minder hoog uitvallen dan ooit werd verwacht en nadert inmiddels de dertig. Sabah Bakoe won dan weer overtuigend met 4-0 van Aarhus.

Ook buiten de Champions League was er dinsdag Europees voetbal. In de Europa League plaatste Iberia 1999 zich na verlengingen tegen Larne. In de Conference League was er eveneens Belgisch succes: het Noorse Brann, waar voormalig Club NXT-rechtsachter Denzel De Roeve speelt, schakelde Apollon Limassol uit met 2-4. Panathinaikos had verlengingen nodig om CSKA Sofia uit te schakelen.

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