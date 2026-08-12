"De beste zomertransfer": 25 minuten waren genoeg voor Youri Tielemans

Brandon Morren
Brandon Morren, voetbaljournalist
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"De beste zomertransfer": 25 minuten waren genoeg voor Youri Tielemans
Foto: © photonews
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25 minuten. Meer had Youri Tielemans niet nodig om de supporters van Manchester United voor zich te winnen. Misschien nog niet allemaal, maar alvast wel ‘Flex’, een bekende Britse YouTuber en fan van de club.

Tijdens een podcast van TalkSport stak hij zijn enthousiasme over de aanvoerder van de Rode Duivels niet onder stoelen of banken. Tielemans speelde in een oefenwedstrijd tegen Paris Saint-Germain zijn eerste 25 minuten voor Manchester United. De partij eindigde op 1-1.

“Ik heb een nieuwe favoriete speler en ik ga daar heel rationeel over zijn: Youri Tielemans. Ik hou van hem. Ik weet dat de voorbereiding niets betekent en dat het maar oefenwedstrijden zijn, maar Tielemans is anders. Hij is precies wat wij bij Manchester United nodig hadden.”

Fans van Manchester United zijn nu al gek van Tielemans

Daar liet Flex het niet bij. “Het is geen verrassing, want iedereen weet dat Tielemans een heel goede voetballer is. Maar wij hebben hem echt nodig. Er waren niet veel andere topclubs geïnteresseerd? Des te beter. Hem voor ongeveer 40 miljoen euro halen, is de beste transfer van de zomer.”

Volgens de Britse supporter kan de voormalige speler van Anderlecht en Aston Villa alleen maar verder groeien op Old Trafford. “Wat hij in amper 25 minuten liet zien, is exact wat we al lange tijd missen op het middenveld. Iemand die met de bal aan de voet op het niveau van Bruno Fernandes en Kobbie Mainoo kan spelen.”

Flex heeft zijn oordeel alvast geveld. “Ik heb beslist om heel rationeel te blijven: zelfs als hij slecht speelt, zal ik zeggen dat hij goed was. Hij is nu al mijn favoriete speler en waarschijnlijk koop ik een shirt met zijn naam erop.”

Tielemans heeft dus bijzonder weinig tijd nodig gehad om een eerste deel van de Manchester United-aanhang helemaal voor zich te winnen.

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