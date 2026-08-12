Lukaku stelt terugkeer naar Anderlecht uit: dit zit erachter

De overstap van Romelu Lukaku naar Fenerbahçe roept opnieuw vragen op over zijn beloofde terugkeer naar Anderlecht. Toch lijkt paars-wit deze zomer nooit echt een haalbare optie te zijn geweest. Zowel sportief als financieel waren de risico’s bijzonder groot.

Het lijkt stilaan bijna officieel: Romelu Lukaku gaat Napoli verlaten en voor twee seizoenen tekenen bij Fenerbahçe. Een terugkeer van het Neerpede-product naar Anderlecht, waar hij al jaren openlijk naar verwijst en waarvan hij in mei nog zei dat die er ooit zal komen, wordt dus opnieuw uitgesteld. Maar tot wanneer? Bij de supporters van paars-wit groeit de frustratie, en Lukaku heeft daar zelf een aandeel in.

Toen hij in 2024 zei dat hij “veel sneller dan de mensen denken” naar Anderlecht zou terugkeren, creëerde hij verwachtingen die achteraf moeilijk waar te maken bleken. Wat betekent “sneller dan verwacht” precies? Voor heel wat supporters was de periode na het WK van 2026 een logisch moment. Of toch minstens zodra hij de absolute Europese top zou verlaten, in plaats van te kiezen voor de MLS of Saudi-Arabië.

Lukaku was deze zomer nooit van plan terug te keren

Een blik op sociale media volstaat om de teleurstelling en soms zelfs boosheid bij Anderlecht-fans te zien. Sommigen vinden dat Lukaku voor het Turkse geld kiest – er wordt gesproken over 10 miljoen euro per jaar – en niet voor de club van zijn hart. Nochtans was een terugkeer deze zomer altijd bijzonder onwaarschijnlijk.

Dat bleek ook uit wat Lukaku eind mei zelf nog vertelde aan Het Laatste Nieuws. “Marc Coucke weet het, ik heb hem het plan en de timing gegeven. Na volgend seizoen zullen we zien.” Veel duidelijker kon hij moeilijk zijn. Zijn situatie bij Napoli was toen bovendien al onzeker, dus dat veranderde weinig aan zijn planning.

Lukaku wilde nog minstens één seizoen op een hoger niveau dan Anderlecht spelen. Dat had bij Napoli gekund, maar wordt nu Fenerbahçe. De Turkse competitie behoort misschien niet tot de absolute Europese top, maar de aantrekkingskracht van de grote clubs daar valt moeilijk te ontkennen. Fenerbahçe mikt op de Champions League en beschikt over een kern met onder meer Ederson, Nathan Aké, Matteo Guendouzi, N’Golo Kanté, Marco Asensio en Mason Greenwood.



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Anderlecht kon zo’n risico moeilijk nemen

Daarnaast speelt uiteraard het financiële plaatje. Lukaku zou in Turkije ongeveer 10 miljoen euro per jaar verdienen, terwijl Napoli nog zes à zeven miljoen euro voor hem wilde ontvangen. Zelfs als alle partijen water bij de wijn hadden gedaan, zou dat voor Anderlecht een gigantische investering zijn geweest.

Zo’n operatie zou bovendien een groot sportief risico inhouden. Niemand weet in welke fysieke toestand Lukaku in Istanbul zal aankomen of wanneer hij opnieuw helemaal wedstrijdfit zal zijn. De Belgische competitie is geen wandeling, terwijl de verwachtingen bij een terugkeer naar Anderlecht enorm zouden zijn.

De vergelijking met Vincent Kompany ligt voor de hand. Zijn terugkeer was qua uitstraling en symboliek misschien wel een van de grootste transfers ooit in België, maar sportief bracht hij niet wat velen gehoopt hadden.

Ook Jan Vertonghen gaf onlangs toe dat hij Anderlecht graag meer had willen teruggeven, ondanks het feit dat hij geen emotionele band met de club had zoals Lukaku. Hij beleefde er ook moeilijke momenten.

Stel je voor dat Lukaku, die oprecht van Anderlecht houdt, in een gelijkaardig scenario terechtkomt. Na een seizoen waarin hij slechts 62 minuten in actie kwam en opnieuw een zomer zonder volwaardige voorbereiding beleefde, zou dat risico bijzonder groot zijn geweest.

Dat risico neemt Fenerbahçe nu. Als Lukaku in Turkije opnieuw volop scoort en zijn ritme hervindt, kan hij later in goede vorm en langs de grote poort terugkeren naar Anderlecht. Tenminste, als Fenerbahçe dan wil meewerken aan een vertrek.

Hopelijk bevat zijn contract een clausule die dat mogelijk maakt. Anders zouden de Anderlecht-supporters mogelijk tot 2028 moeten wachten, wanneer zijn verbintenis afloopt. Lukaku zou dan 35 jaar zijn. Zijn uitspraak dat hij “veel sneller dan de mensen denken” zou terugkeren, zou tegen dan wel bijzonder slecht verouderd zijn.