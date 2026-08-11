Bodø Glimt Bodø Glimt
3-2
(3-3)
Union SG Union SG
Bodø Glimt
usgUnion SG
Ole Didrik Blomberg 52'
1-0
1-1
63' Guilherme Smith
77'
2-1
2-2
89' Mohammed Fuseini
117'
3-2
Datum: 11/08/2026 18:00
Competitie: Champions League
Speeldag: Derde voorronde (Terug)
Stadion: Aspmyra Stadion
Met 10 man en na 120 minuten: Champions League-droom van Union spat uiteen in Noorwegen
Met 10 man en na 120 minuten: Champions League-droom van Union spat uiteen in Noorwegen
Foto: © photonews

Union heeft dinsdagavond een razendspannende Europese avond niet kunnen overleven. Na de 3-3 uit de heenwedstrijd tegen Bodø/Glimt leek ook de terugwedstrijd lange tijd volledig open te liggen, maar laat in de verlengingen ging het alsnog mis.

De thuisploeg nam vanaf het begin het initiatief. Bodø/Glimt combineerde vlotter en dwong Union vooral terug op de eigen helft. Na iets meer dan tien minuten kwamen de Brusselaars bijzonder goed weg. Brynhildsen kreeg van dichtbij een uitstekende kopkans, maar mikte tegen het doelhout.

Union koos duidelijk voor een afwachtende aanpak en probeerde vooral via de omschakeling gevaarlijk te worden. Promise David kreeg daarbij enkele mogelijkheden. Ondanks het overwicht van de Noren slaagde Union er voor de rust toch in om zelf voldoende dreiging te creëren. Gescoord werd er niet en met 0-0 bleef alles open.

Twee keer terugknokken na achterstand

Na de pauze sloeg Bodø/Glimt snel toe. In minuut 52 nam Blomberg de bal aan en haalde hij meteen uit. Zijn poging verdween via de onderkant van de lat binnen. Vic Chambaere was volledig kansloos: 1-0.

Opvallend genoeg begon Union na dat doelpunt beter te voetballen. De Brusselaars durfden hoger te spelen en kregen al snel hun beloning. Rond het uur creëerde Guilherme wat ruimte aan de rand van het strafschopgebied en krulde hij de bal heerlijk in de bovenhoek. Met de 1-1 lag de kwalificatie opnieuw volledig open.

Bodø/Glimt bleef echter aandringen. In minuut 77 voorkwam Chambaere eerst nog een doelpunt met een knappe redding, maar in de daaropvolgende fase kon Hauge wel toeslaan. Union moest voor de tweede keer achtervolgen.

Dat leek lang een te zware opdracht te worden, maar in de 89ste minuut kwam de ploeg opnieuw terug. Fuseini kreeg de bal en plaatste hem schitterend in doel. Met de 2-2 dwong Union alsnog verlengingen af.

Van de Perre rood, Chambaere houdt Union lang recht

Nog voor de extra tijd begon, kreeg Union een enorme klap. Kamiel Van de Perre pakte in de allerlaatste seconden van de blessuretijd zijn tweede gele kaart. De Brusselaars moesten daardoor met tien man aan de verlengingen beginnen.

In het eerste kwartier gebeurde relatief weinig. Daarna voerde Bodø/Glimt de druk steeds verder op. Union trok zich noodgedwongen terug en probeerde de wedstrijd richting strafschoppen te brengen. Chambaere speelde daarbij een hoofdrol met enkele uitstekende tussenkomsten.

Drie minuten voor het einde ging het alsnog fout. Na geharrewar voor het Brusselse doel leek Sylla de bal nog van de lijn te halen, maar zijn redding belandde ongelukkig tegen het gezicht van Helmersen. Via hem verdween de bal alsnog in doel: 3-2.

Union had nauwelijks nog tijd om te reageren. Na 120 minuten zat de Europese thriller erop, net als de Champions League-droom van Union. De Brusselaars hadden twee keer een achterstand weggewerkt en met tien man lang standgehouden, maar één bijzonder ongelukkige fase in minuut 117 maakte uiteindelijk het verschil. Over twee wedstrijden trok Bodø/Glimt met 6-5 aan het langste eind.

Opstellingen

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Bodø Glimt Bodø Glimt
Haykin Nikita 90' 6.1 -
  • Reddingen: 3
  • Weggebokst: 0
  • Geslaagde plukballen: 0
  • Nauwkeurige lange ballen: 3/14 (21.4%)
Meer statistieken
Sjoevold Fredrik 90' 7.0 -
  • Nauwkeurige passes: 120/130 (92.3%)
  • Schoten op doel: 1/2
  • Succesvolle dribbels: 1/2 (50%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 0/4 (0%)
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Luraas Bjoertuft Odin 90' 7.0 -
  • Nauwkeurige passes: 175/183 (95.6%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 1/2
  • Doelpunten uit vrije trap: 0/1
  • Succesvolle dribbels: 1/1 (100%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 2/5 (40%)
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Gundersen Jostein 41' 6.6 -
  • Nauwkeurige passes: 62/66 (93.9%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 2/2 (100%)
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Andre Bjoerkan Fredrik 90' 6.7 -
  • Nauwkeurige passes: 101/102 (99%)
  • Doelpunten uit vrije trap: 0/1
  • Succesvolle dribbels: 0/3 (0%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 0/3 (0%)
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Auklend Sondre   70' 6.3 -
  • Nauwkeurige passes: 20/25 (80%)
  • Schoten op doel: 0/1
  • Doelpunten uit vrije trap: 0/1
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Berg Patrick 90' 7.2 -
  • Nauwkeurige passes: 87/97 (89.7%)
  • Sleutelpasses: 2
  • Schoten op doel: 2/5
  • Succesvolle dribbels: 1/1 (100%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 2/2 (100%)
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Brunstad Fet Sondre 90' 6.6 -
  • Nauwkeurige passes: 33/37 (89.2%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 0/1
  • Doelpunten uit vrije trap: 0/4
  • Succesvolle dribbels: 3/5 (60%)
Meer statistieken
Blomberg Ole Didrik 90' 8.2 -
  • Goals: 1
  • Nauwkeurige passes: 50/63 (79.4%)
  • Sleutelpasses: 6
  • Schoten op doel: 1/1
  • Doelpunten uit vrije trap: 0/1
  • Succesvolle dribbels: 2/5 (40%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 6/18 (33.3%)
  • Balverliezen: 33
Meer statistieken
Brynhildsen Ola 70' 6.1 -
  • Nauwkeurige passes: 7/10 (70%)
  • Schoten op doel: 0/1
  • Schoten op doelkader: 1
  • Succesvolle dribbels: 1/2 (50%)
Meer statistieken
Hauge Jens PetterA 90' 8.8 -
  • Goals: 1
  • Assists: 1
  • Nauwkeurige passes: 71/89 (79.8%)
  • Sleutelpasses: 2
  • Schoten op doel: 1/5
  • Doelpunten uit vrije trap: 0/1
  • Succesvolle dribbels: 3/4 (75%)
Meer statistieken
Bank
Faye Lund Julian 0'  
Nielsen Villads Schmidt 0' 6.5  
  • Nauwkeurige lange ballen: 0/2 (0%)
Meer statistieken
Aleesami Haitam   49' 6.4 -
  • Nauwkeurige passes: 107/115 (93%)
  • Schoten op doel: 0/1
  • Doelpunten uit vrije trap: 0/1
  • Succesvolle dribbels: 1/2 (50%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 0/2 (0%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 1/6 (16.7%)
Meer statistieken
Klausen Helmersen AndreasA 20' 7.5 -
  • Goals: 1
  • Assists: 1
  • Nauwkeurige passes: 5/11 (45.5%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 3/3
  • Succesvolle dribbels: 0/3 (0%)
Meer statistieken
Saltnes Ulrik 0' 6.2  
  • Nauwkeurige passes: 5/8 (62.5%)
  • Schoten op doel: 0/1
Meer statistieken
Kitolano Joshua 20' 6.3 -
  • Nauwkeurige passes: 16/20 (80%)
  • Sleutelpasses: 2
Meer statistieken
Riisnaes Magnus 0'  
Bassi Daniel 0'  
Dybvik Maatta Isak 0' 6.0  
  • Nauwkeurige passes: 15/17 (88.2%)
  • Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
Meer statistieken
Bro Hansen Mikkel 0'  
 

Union SG Union SG
Chambaere Vic 90' 7.6 -
  • Reddingen: 5
  • Weggebokst: 1
  • Geslaagde plukballen: 1
Meer statistieken
Mac Allister Kevin   90' 6.2 -
  • Nauwkeurige passes: 40/55 (72.7%)
  • Doelpunten uit vrije trap: 0/2
  • Nauwkeurige lange ballen: 2/9 (22.2%)
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Sylla Massiré 90' 7.3 -
  • Nauwkeurige passes: 52/58 (89.7%)
  • Intercepties: 4
  • Doelpunten uit vrije trap: 0/2
  • Nauwkeurige lange ballen: 4/9 (44.4%)
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Havenaar Nikki 90' 7.0 -
  • Nauwkeurige passes: 46/53 (86.8%)
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Patris Louis A 90' 6.6 -
  • Assists: 1
  • Nauwkeurige passes: 24/39 (61.5%)
  • Sleutelpasses: 3
  • Schoten op doel: 0/2
  • Schoten op doelkader: 1
  • Succesvolle dribbels: 2/3 (66.7%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 0/5 (0%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 1/3 (33.3%)
  • Balverliezen: 25
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Zeneli Besfort 90' 6.3 -
  • Nauwkeurige passes: 27/29 (93.1%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
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Van de Perre Kamiel   90' 5.9 -
  • Rode kaarten: 1
  • Nauwkeurige passes: 24/32 (75%)
  • Doelpunten uit vrije trap: 0/1
  • Succesvolle dribbels: 1/1 (100%)
Meer statistieken
Zorgane Adem   70' 6.3 -
  • Rode kaarten: 1
  • Nauwkeurige passes: 33/42 (78.6%)
  • Sleutelpasses: 2
  • Doelpunten uit vrije trap: 0/1
  • Nauwkeurige lange ballen: 2/6 (33.3%)
Meer statistieken
Smith Guilherme  90' 7.6 -
  • Goals: 1
  • Nauwkeurige passes: 19/24 (79.2%)
  • Sleutelpasses: 2
  • Schoten op doel: 1/3
  • Doelpunten uit vrije trap: 0/1
  • Succesvolle dribbels: 2/6 (33.3%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 2/5 (40%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 2/2 (100%)
Meer statistieken
Olaru Darius A 74' 7.5 -
  • Assists: 1
  • Nauwkeurige passes: 13/18 (72.2%)
  • Sleutelpasses: 3
  • Schoten op doel: 1/2
  • Doelpunten uit vrije trap: 0/1
  • Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
Meer statistieken
David Promise 61' 6.4 -
  • Schoten op doel: 1/5
  • Doelpunten uit vrije trap: 0/1
Meer statistieken
Bank
Fuseini Mohammed 29' 8.0 -
  • Goals: 1
  • Nauwkeurige passes: 9/10 (90%)
  • Schoten op doel: 1/3
  • Doelpunten uit vrije trap: 0/1
  • Succesvolle dribbels: 1/1 (100%)
Meer statistieken
Biondic Mateo 16' 6.7 -
  • Nauwkeurige passes: 6/10 (60%)
  • Schoten op doel: 0/2
  • Doelpunten uit vrije trap: 0/1
  • Succesvolle dribbels: 1/1 (100%)
Meer statistieken
Schoofs Rob 20' 6.4 -
  • Nauwkeurige passes: 15/16 (93.8%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 1/1
Meer statistieken
Kavlashvili Giorgi 0'  
Niang Ousseynou 0' 6.1  
Meer statistieken
Florucz Raul 0' 6.6  
  • Schoten op doel: 0/1
Meer statistieken
Mofokeng Relebohile 0' 6.5  
  • Nauwkeurige passes: 5/9 (55.6%)
Meer statistieken
Boets Keo 0'  
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