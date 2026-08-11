Met 10 man en na 120 minuten: Champions League-droom van Union spat uiteen in Noorwegen

Union heeft dinsdagavond een razendspannende Europese avond niet kunnen overleven. Na de 3-3 uit de heenwedstrijd tegen Bodø/Glimt leek ook de terugwedstrijd lange tijd volledig open te liggen, maar laat in de verlengingen ging het alsnog mis.

De thuisploeg nam vanaf het begin het initiatief. Bodø/Glimt combineerde vlotter en dwong Union vooral terug op de eigen helft. Na iets meer dan tien minuten kwamen de Brusselaars bijzonder goed weg. Brynhildsen kreeg van dichtbij een uitstekende kopkans, maar mikte tegen het doelhout.

Union koos duidelijk voor een afwachtende aanpak en probeerde vooral via de omschakeling gevaarlijk te worden. Promise David kreeg daarbij enkele mogelijkheden. Ondanks het overwicht van de Noren slaagde Union er voor de rust toch in om zelf voldoende dreiging te creëren. Gescoord werd er niet en met 0-0 bleef alles open.

Twee keer terugknokken na achterstand

Na de pauze sloeg Bodø/Glimt snel toe. In minuut 52 nam Blomberg de bal aan en haalde hij meteen uit. Zijn poging verdween via de onderkant van de lat binnen. Vic Chambaere was volledig kansloos: 1-0.

Opvallend genoeg begon Union na dat doelpunt beter te voetballen. De Brusselaars durfden hoger te spelen en kregen al snel hun beloning. Rond het uur creëerde Guilherme wat ruimte aan de rand van het strafschopgebied en krulde hij de bal heerlijk in de bovenhoek. Met de 1-1 lag de kwalificatie opnieuw volledig open.

Bodø/Glimt bleef echter aandringen. In minuut 77 voorkwam Chambaere eerst nog een doelpunt met een knappe redding, maar in de daaropvolgende fase kon Hauge wel toeslaan. Union moest voor de tweede keer achtervolgen.





Dat leek lang een te zware opdracht te worden, maar in de 89ste minuut kwam de ploeg opnieuw terug. Fuseini kreeg de bal en plaatste hem schitterend in doel. Met de 2-2 dwong Union alsnog verlengingen af.

Van de Perre rood, Chambaere houdt Union lang recht

Nog voor de extra tijd begon, kreeg Union een enorme klap. Kamiel Van de Perre pakte in de allerlaatste seconden van de blessuretijd zijn tweede gele kaart. De Brusselaars moesten daardoor met tien man aan de verlengingen beginnen.

In het eerste kwartier gebeurde relatief weinig. Daarna voerde Bodø/Glimt de druk steeds verder op. Union trok zich noodgedwongen terug en probeerde de wedstrijd richting strafschoppen te brengen. Chambaere speelde daarbij een hoofdrol met enkele uitstekende tussenkomsten.

Drie minuten voor het einde ging het alsnog fout. Na geharrewar voor het Brusselse doel leek Sylla de bal nog van de lijn te halen, maar zijn redding belandde ongelukkig tegen het gezicht van Helmersen. Via hem verdween de bal alsnog in doel: 3-2.

Union had nauwelijks nog tijd om te reageren. Na 120 minuten zat de Europese thriller erop, net als de Champions League-droom van Union. De Brusselaars hadden twee keer een achterstand weggewerkt en met tien man lang standgehouden, maar één bijzonder ongelukkige fase in minuut 117 maakte uiteindelijk het verschil. Over twee wedstrijden trok Bodø/Glimt met 6-5 aan het langste eind.