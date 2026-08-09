Rik De Mil maakt de heldere analyse: "Geen cadeaus voor hen"

Aernout Van Lindt
Aernout Van Lindt vanuit Gent
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Rik De Mil maakt de heldere analyse: "Geen cadeaus voor hen"
Foto: © photonews
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KAA Gent is stappen aan het zetten. Vier wedstrijden gespeeld, vier clean sheets. Na twee keer een 0-0 tegen Cherkasy en een 0-1 in Göteborg werd nu zelfs twee keer gescoord tegen KV Mechelen. Rik De Mil wil niet te hoog van de toren blazen, maar is wel tevreden.

Rik De Mil koos er tegen KV Mechelen voor om drie nieuwe spelers tussen de lijnen te brengen. Een compleet nieuw elftal? Dat wil hij niet doen, want de stabiliteit behouden is ook van belang. En de nieuwkomers deden het goed.

"Als we iets willen betekenen in Europa en in de Jupiler Pro League, dan hebben we voldoende spelers nodig van niveau. Ik heb geen cadeaus gegeven, want Sonko, Kadri en Lopes Da Silva presteren op training en daarom heb ik hen in de ploeg gebracht. Verder koos ik voor stabiliteit. De prestatie was absoluut positief."

KAA Gent zet nieuwe stap tegen KV Mechelen

"Na Cherkasy was er al heel wat negativiteit, dus ik kan dat dan relativeren en daar doorkijken. Nu was het degelijk, maar we moeten bevestigen week na week. Je bent maar zo goed als je laatste wedstrijd, dus ik ga het nu ook niet super noemen. Het was positief wat we lieten zien", aldus de coach op zijn persconferentie in de Planet Group Arena.

"De analyse van vorig seizoen was vrij duidelijk voor mij. In competitie hebben we veel te veel doelpunten binnengekregen en in play-off 1 werden daarin al stappen gezet. Toen was het zaak om meer doelpunten te maken."

KAA Gent wil er ook staan tegen Göteborg

"We hebben spelers in huis gehaald die voor meer organisatie zorgen met Burgess en Ngom. Alles is stap voor stap, maar het begint met een organisatie. Tegen ploegen als Göteborg heb je dat nodig", blikte hij ook al even vooruit richting de wedstrijd van donderdag.

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Dan kunnen De Buffalo's een nieuwe stap zetten in hun ontwikkeling. KAA Gent wil er dan opnieuw staan en zo de poorten naar de laatste voorronde van de Conference League openbreken. De 0-1 uit de heenwedstrijd verdedigen is dan het devies.

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