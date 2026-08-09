Lierse wil van twee spelers af en daar zit toch wel een verrassende naam bij

Bjorn Vandenabeele, voetbaljournalist
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Lierse wil van twee spelers af en daar zit toch wel een verrassende naam bij
Foto: © photonews
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Lierse heeft zijn kern vlak voor de competitiestart opnieuw tegen het licht gehouden. Voor Mansour Sy en Lun Boncina is de conclusie hard: beiden mogen vertrekken. En dat is toch wel onverwacht wat die laatste betraft.

Sy krijgt geen nieuwe kans

Lierse heeft volgens Gazet van Antwerpen beslist om Mansour Sy en Lun Boncina op de transferlijst te zetten. De twee spelers mogen tijdens de laatste weken van de zomermercato op zoek naar een nieuwe werkgever. Tot er een oplossing is, blijven ze wel meetrainen met de groep.

Van Sy is dat enigszins begrijpelijk. De 28-jarige Fransman kwam in de zomer van 2025 over van US Concarneau. Toenmalig sportief verantwoordelijke Jonathan Kindermans zag in de offensieve middenvelder een potentiële leider op en naast het veld. Die verwachtingen kon Sy echter nooit helemaal inlossen.

Sy liet bij momenten wel zijn kwaliteiten zien. Zijn eerste thuiswedstrijd tegen Eupen leverde bijvoorbeeld enkele veelbelovende flitsen op, maar een doorbraak bleef uit.

Contract loopt nog door

Volgens Transfermarkt verbond hij zich op 1 juli 2025 aan Lierse tot en met 30 juni 2027, met bovendien een cluboptie voor een extra seizoen. Zijn huidige marktwaarde wordt door Transfermarkt geschat op 150.000 euro.

Sy werd geboren op 16 oktober 1997 in Mantes-la-Jolie en bezit naast de Franse ook de Mauritaanse nationaliteit. Hij is 1,71 meter groot en wordt voornamelijk als aanvallende middenvelder uitgespeeld, al kan hij ook op de flanken terecht.

Zijn carrière speelde zich grotendeels af in Frankrijk. Hij doorliep de jeugdopleiding van SC Bastia en kwam later uit voor onder meer US Boulogne, Olympique Saint-Quentin, Jura Sud Foot, GOAL FC, Marignane-Gignac en US Concarneau.

Zijn eerste seizoen op het Lisp leverde echter weinig rendement op. In de Challenger Pro League kwam hij tot 15 wedstrijden en 625 minuten, zonder doelpunt of assist.

Boncina krijgt hetzelfde verdict

Ook Lun Boncina moet vertrekken en dat is toch wel een kleine verrassing. De 23-jarige Sloveense spits arriveerde pas eind januari 2026 op het Lisp. Lierse haalde hem transfervrij weg bij het Kroatische NK Vukovar 91, maar een vaste basisplaats wist hij nooit te veroveren.

Aan zijn inzet lag het niet, zo is te horen. De club lijkt nu vooral voor Belgische jongeren zoals Alexandre Stanic en Kyan Himpe te kiezen.

Boncina werd geboren in Ljubljana en is 1,87 meter groot. Hij kan als centrumspits en linksbuiten spelen. Zijn contract bij Lierse loopt opvallend genoeg nog tot 30 juni 2028. Transfermarkt schat zijn marktwaarde op 200.000 euro.

Voor zijn komst naar België speelde hij bij Olimpija Ljubljana, ND Primorje, NK Nafta en Vukovar 91. Bij Nafta kende hij met 18 doelpunten in 31 wedstrijden een bijzonder productieve periode. Bij Vukovar maakte hij nog zeven goals in 21 wedstrijden.

Nauwelijks rendement in Lier

Zijn cijfers in België steken daar schril tegen af. Boncina kwam in de tweede seizoenshelft van 2025/26 tot 11 wedstrijden, vijf basisplaatsen en 501 minuten, maar scoorde geen enkele keer en gaf evenmin een assist.

Dat verklaart mee waarom Lierse nu een andere richting uitkijkt. De club wil meer ruimte creëren voor jonge Belgische spelers en heeft duidelijk gemaakt dat zowel Sy als Boncina niet langer tot de plannen behoort.

Beide spelers krijgen nog ongeveer een maand om een nieuwe club te vinden. Als ze na de zomermercato nog altijd op het Lisp zitten, kan Lierse hun trainingsschema aanpassen. Voor twee spelers met een doorlopend contract dreigt zo een bijzonder ongemakkelijke periode.

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