Laat Club Brugge straks voor een tweede speler 35 miljoen liggen?

Johan Walckiers
Johan Walckiers, voetbaljournalist
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Laat Club Brugge straks voor een tweede speler 35 miljoen liggen?
Foto: © photonews
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Wat al een tijdje in de lucht hing, lijkt nu steeds concreter te worden: Joaquin Seys staat nadrukkelijk op de radar van de Engelse top. Manchester United en Arsenal hebben volgens The Sun geïnformeerd naar de beschikbaarheid van de 21-jarige Rode Duivel, net als Aston Villa en Newcastle United.

Seys maakte vorig seizoen grote indruk bij Club Brugge. Zijn prestaties bleven ook buiten België niet onopgemerkt. Op het WK kreeg de linksvoetige verdediger zijn kans bij de Rode Duivels en ook daar liet hij zich gelden. Vooral zijn optreden tegen Spanje en Lamine Yamal bleef hangen.

Het is dan ook geen verrassing dat verschillende buitenlandse topclubs nu naar Brugge kijken.

Manchester United zoekt oplossing

Vooral Manchester United zou Seys nadrukkelijk volgen. De Engelse recordkampioen is op zoek naar een oplossing voor de lange termijn op de flank en ziet in de Bruggeling een speler die zowel defensief betrouwbaar als technisch sterk is.

Ook Arsenal heeft een uitgebreid rapport over Seys laten maken. De scouts van Mikel Arteta zouden van mening zijn dat de Belg goed binnen het systeem van de Gunners past. Zijn defensieve stabiliteit en aanvallende kwaliteiten zouden hem aantrekkelijk maken voor de Londense club.

Daarnaast hebben Aston Villa en Newcastle United informatie ingewonnen. Villa ziet in Seys zelfs een mogelijke versterking met het oog op de Champions League. De Europa League-winnaar zou vooral gecharmeerd zijn door de technische kwaliteiten en fysieke mogelijkheden van de Club Brugge-speler.

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Club Brugge heeft stevige troeven in handen

Een vertrek lijkt echter allerminst vanzelfsprekend. Club Brugge hoeft Seys niet te verkopen en heeft bovendien nog drie jaar contractuele zekerheid. De West-Vlamingen kunnen daardoor een bijzonder stevige transfersom vragen.

Club Brugge zou ongeveer 35 miljoen euro voor zijn goudhaantje verlangen. Een bedrag dat voor Premier League-clubs zeker niet onoverkomelijk is, maar dat wel duidelijk maakt dat blauw-zwart niet van plan is om Seys zomaar van de hand te doen.

Dat is ook logisch. Seys is een product van de eigen opleiding en groeide in korte tijd uit tot een vaste waarde. Hij heeft inmiddels al 97 wedstrijden voor de hoofdmacht achter zijn naam en lijkt nog lang niet aan zijn plafond te zitten.

Ook Portugese topclubs volgen

Niet alleen Engelse clubs hebben Seys op hun radar staan. Ook Benfica en FC Porto zouden interesse tonen. Beide Portugese topclubs zien mogelijkheden om de Belg verder te ontwikkelen en hem vervolgens op het hoogste niveau te laten doorbreken.

Toch lijkt de Premier League voorlopig de meest concrete bestemming als Seys deze zomer effectief zou vertrekken. De financiële slagkracht van de Engelse clubs maakt het voor Benfica en Porto moeilijk om te concurreren.

Houdt Club Brugge het been stijf?

De grote vraag is dan ook wat Club Brugge zal doen wanneer er daadwerkelijk een bod van tientallen miljoenen op tafel komt. Seys is belangrijk voor de sportieve plannen, maar zijn entourage ziet hem ook al klaar voor een transfer. 

Maar de interesse van Manchester United, Arsenal, Aston Villa en Newcastle verandert de situatie wel. Als één van die clubs daadwerkelijk doorpakt, kan het dossier plots in een stroomversnelling komen.

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