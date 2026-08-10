Edward Still woedend na late nederlaag tegen Anderlecht: "Ik ben gedegouteerd"

Edward Still leek zondagavond met RAAL La Louvière op weg naar een knap punt op het veld van Anderlecht. Zijn ploeg hield lang stand en stond zelfs op voorsprong, maar zag de Brusselaars in de slotfase alsnog winnen. Volgens Still was de rode kaart van Joël Ito het kantelpunt van de wedstrijd.

Ito kreeg na 59 minuten zijn tweede gele kaart en moest La Louvière met tien spelers achterlaten. De Wolven hielden vervolgens nog lang stand, maar in de toegevoegde tijd viel alsnog de 2-1. Still was na afloop duidelijk niet akkoord met de beslissing van scheidsrechter Visser.

"Ik ben gedegouteerd", liet de coach optekenen. Still benadrukte wel dat hij veel respect heeft voor de scheidsrechter. "Ik vind Visser een van de beste refs, maar je hoeft niet voor elke overtreding een gele kaart te geven. Daarom blijf ik met een gevoel van onrechtvaardigheid achter."

Volgens Still had de wedstrijd er helemaal anders kunnen uitzien als zijn ploeg met elf spelers was gebleven. "Ik denk dat we zonder die rode kaart minstens een punt hadden kunnen pakken. Anderlecht had dit nodig om de wedstrijd nog te kunnen winnen."

La Louvière hield lang stand

De tactiek van La Louvière was vooraf duidelijk. De Wolven lieten het balbezit grotendeels aan Anderlecht en probeerden vooral vanuit een compact blok toe te slaan in de omschakeling.

"We wisten dat we de bal niet veel zouden hebben, maar we hebben goed verdedigd. Zelfs met tien spelers bleven we dat doen, al weet je natuurlijk dat de tegenstander dan meer kansen zal krijgen."



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De gelijkmaker van Anderlecht kwam er volgens Still bovendien na een fout van zijn eigen ploeg. "We hebben de 1-1 eigenlijk zelf weggegeven door dom balverlies. Dat is jammer, want tot dan toe voerden we ons plan goed uit."

Ondanks de nederlaag wilde Still vooral de positieve punten meenemen. La Louvière toonde zich lange tijd een bijzonder taaie tegenstander en maakte het Anderlecht bijzonder moeilijk.

"Ik hoop dat onze supporters vooral hebben gezien hoe hard we gewerkt hebben. Daar mogen we trots op zijn. We hebben alles gegeven en waren heel dicht bij een resultaat."