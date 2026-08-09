Genk-coach Jess Thorup is eerlijk na dramatische slotfase tegen Zulte Waregem

Jess Thorup zag Racing Genk zaterdag een wedstrijd uit handen geven die lange tijd onder controle leek. De Limburgers stonden op het veld van Zulte Waregem met 0-1 voor, kregen kansen om de voorsprong verder uit te bouwen, maar gingen uiteindelijk toch met lege handen naar huis. Het werd 2-1.

Bij de rust was daar nog weinig van te merken. Genk had meer controle over de wedstrijd en leidde dankzij een doelpunt van Rafiu Durosinmi. De nieuwe spits kopte een voorzet van Junya Ito hard binnen en bezorgde zijn ploeg zo een verdiende voorsprong.

“Eigenlijk ging ik met een behoorlijk goed gevoel de rust in”, blikte Thorup achteraf terug bij DAZN. “Ik vond dat we de wedstrijd onder controle hadden en we stonden 1-0 voor.” Ook na de pauze kreeg Genk nog mogelijkheden om het verschil groter te maken. Toch bleef Zulte Waregem in de wedstrijd. Dat bleek uiteindelijk fataal.

Genk vergeet wedstrijd af te maken

Volgens Thorup lag daar het belangrijkste pijnpunt. Genk had de kansen om de wedstrijd definitief te beslissen, maar deed dat niet. “De tweede helft was misschien wat minder goed dan de eerste, maar toch hielden we de controle en kregen we nog een paar grote kansen. Soms moet je een wedstrijd gewoon doodmaken wanneer je daar de mogelijkheden voor krijgt.”

Die gemiste kansen bleven nazinderen. In minuut 82 maakte Aké met een geweldige vrije trap gelijk. Nog geen vijf minuten later draaide Ujka de wedstrijd helemaal om. Genk stond plots 2-1 achter en had nauwelijks nog tijd om te reageren.

“Dan scoren zij uit, laat ons zeggen, met twee halve kansen twee mooie doelpunten. Plots sta je daar met lege handen”, aldus Thorup. Dat kwam hard aan. Niet alleen omdat Genk lange tijd de betere ploeg was, maar vooral omdat de manier waarop de nederlaag tot stand kwam moeilijk te verteren was.



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Thorup wijst op gebrek aan focus

De Deense coach was achteraf vooral kritisch voor de slotfase van zijn ploeg. Een tegendoelpunt slikken kan gebeuren, maar daarna had Genk volgens hem beter moeten reageren. “Eén doelpunt slikken is één ding, maar twee is natuurlijk veel zwaarder. Als je een wedstrijd niet kunt winnen, moet je op zijn minst proberen om nog een punt mee te nemen.”

Voor Thorup lag het grootste probleem in die laatste minuten duidelijk bij de concentratie. “Op het einde ontbrak het bij ons wat aan focus en concentratie. Dat vond ik het grootste probleem.”

Toch wilde hij niet alles negatief beoordelen. Gedurende een groot deel van de wedstrijd zag hij genoeg zaken die hem vertrouwen gaven. Vooral de eerste 60 à 65 minuten vond hij degelijk. Daar koop je na een nederlaag natuurlijk weinig voor. Thorup beseft dan ook dat Genk snel moet reageren.

Eerste thuiswedstrijd moet antwoord brengen

Volgend weekend speelt Genk thuis tegen Westerlo. Voor Thorup wordt dat meteen een kans om de mislukte competitiestart recht te zetten. “We moeten deze wedstrijd goed evalueren, daarna opnieuw het veld opgaan en hard werken met het oog op de toekomst. Over een week wacht alweer de volgende wedstrijd.”

Hij richtte zich ook tot de meegereisde supporters. “Het spijt me dat we hen niets konden meegeven voor de terugrit naar huis.” Tegen Westerlo hoopt Thorup op een duidelijke reactie. De les uit Waregem is alvast helder: controle alleen volstaat niet als een ploeg haar kansen niet afmaakt en in de slotfase de concentratie verliest.