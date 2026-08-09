‘30 miljoen euro! Union SG wrijft zich in de handen voor toptransfer’

Bjorn Vandenabeele, voetbaljournalist
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‘30 miljoen euro! Union SG wrijft zich in de handen voor toptransfer’
Foto: © photonews
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Union SG lijkt opnieuw een enorme transferklapper te kunnen realiseren. Anan Khalaili staat volgens Israëlische media in de belangstelling van Crystal Palace, dat bijna 30 miljoen euro zou willen betalen. Daarmee kan de Israëliër de duurste uitgaande transfer in de clubgeschiedenis worden.

Khalaili op weg naar de Premier League?

Anan Khalaili lijkt alsnog zijn droomtransfer te krijgen. De 21-jarige wingback van Union SG zou volgens Israëlische media op weg zijn naar de Premier League, met Crystal Palace als mogelijke bestemming. De Engelse club zou bereid zijn om bijna 30 miljoen euro op tafel te leggen, zo meldt Het Laatste Nieuws.

Dat bedrag zou ongeveer overeenkomen met wat Internazionale eerder voor Khalaili wilde betalen. Die recordtransfer sprong uiteindelijk af na de medische keuring in Italië. Khalaili werd daar afgekeurd vanwege een probleem dat bij zijn hart werd vastgesteld. Buiten Italië wordt hij volgens de berichtgeving echter gewoon als fit beschouwd. Voor Union SG kan de nieuwe belangstelling een bijzonder lucratieve oplossing betekenen.

Union kan record breken

Als de transfer effectief voor bijna 30 miljoen euro wordt afgerond, schrijft Union SG opnieuw geschiedenis op de transfermarkt. De club zou daarmee het eigen uitgaande transferrecord verpulveren.

Dat record staat momenteel op naam van Franjo Ivanovic, die voor 22,8 miljoen euro plus bonussen naar Benfica trok. Een transfer van Khalaili richting Crystal Palace zou daar dus ruim boven gaan.

Transfermarkt schat de huidige marktwaarde van Khalaili op 23 miljoen euro. Dat maakt een transfersom van bijna 30 miljoen euro bijzonder interessant: Union zou dan een bedrag ontvangen dat duidelijk boven de geschatte marktwaarde ligt.

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Union betaalde in 2024 ongeveer 6,5 miljoen euro voor Khalaili, een bedrag dat volgens Transfermarkt via bonussen nog met maximaal één miljoen euro kon oplopen. De potentiële meerwaarde voor de Belgische club is dus enorm.

Wie is Anan Khalaili?

Khalaili werd op 3 september 2004 geboren in Haifa en is international van Israël. Hij is 1,83 meter groot en kan zowel als rechterwinger als rechter wingback worden uitgespeeld.

Hij doorliep zijn jeugdopleiding bij Beitar Haifa en Maccabi Haifa, met tussendoor een periode bij FC Neve Yosef. Bij Maccabi Haifa brak hij uiteindelijk door in het eerste elftal. In 2023/24 speelde hij er 31 competitiewedstrijden, waarin hij acht keer scoorde en vijf assists leverde.

In de zomer van 2024 maakte hij vervolgens de overstap naar Union SG. Transfermarkt noteert momenteel een contract tot 30 juni 2028, met bovendien een cluboptie voor nog een extra seizoen.

Sinds zijn komst naar België groeide Khalaili uit tot een belangrijke speler. Opta Analyst registreerde in het seizoen 2025/26 38 competitiewedstrijden en 3.100 speelminuten. Hij maakte daarin drie doelpunten. In het Champions League-avontuur van Union liet hij zich eveneens opmerken met drie goals.

Waarom ontbreekt Khalaili?

De timing van de transfergeruchten zorgt ondertussen voor extra vraagtekens. Khalaili ontbrak zaterdag tegen Westerlo. Vanuit Union klonk dat hij niet 100 procent was. Daardoor rijst de vraag of hij dinsdag tegen Bodø/Glimt opnieuw beschikbaar zal zijn. Of is de afwezigheid een voorbode van een transfer naar Engeland?

Crystal Palace zou in Khalaili een profiel zien dat uitstekend past bij het Engelse voetbal: snelheid, fysieke kwaliteiten en technische mogelijkheden gecombineerd met zijn veelzijdigheid op de rechterflank.

Voor Union SG is het vooral afwachten. Na de afgeketste transfer naar Inter lijkt Khalaili nu opnieuw dicht bij een toptransfer te staan. Als Crystal Palace daadwerkelijk bijna 30 miljoen euro betaalt, krijgt Union niet alleen een nieuwe recordtransfer, maar ook een gigantische financiële opsteker.

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Anan Khalaili

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