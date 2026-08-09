Hij is nog maar net bij Patro Eisden maar gooit de ambities wel al op tafel

Bjorn Vandenabeele, voetbaljournalist
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Hij is nog maar net bij Patro Eisden maar gooit de ambities wel al op tafel
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Louis Verstraete is na twee avontuurlijke seizoenen in Nieuw-Zeeland terug in België. De ervaren middenvelder koos verrassend voor Patro Eisden en spreekt meteen klare taal over de ambities in Maasmechelen: promotie is geen geheim.

Van Nieuw-Zeeland naar Maasmechelen

Louis Verstraete (27) is een opvallende nieuwkomer bij Patro Eisden. De middenvelder keerde na twee seizoenen bij Auckland FC terug naar België en legde uiteindelijk zijn toekomst voor drie jaar vast in Maasmechelen.

“Limburg heeft ook heel veel charme”, vertelt Verstraete aan Het Belang van Limburg. Zijn Gents accent heeft de periode in Oceanië bovendien probleemloos overleefd. Zijn vrouw Clara, met wie hij in Fiji trouwde, merkte volgens hem zelfs op dat het accent sterker werd.

De terugkeer naar België had vooral een familiale reden. Verstraete kon bij Auckland nog een derde seizoen blijven nadat hij er de titel had veroverd. Toen zijn schoonmoeder ziek werd, begonnen hij en Clara echter anders naar hun verblijf aan de andere kant van de wereld te kijken.

Een avontuur buiten de comfortzone

Verstraete kijkt met bijzonder positieve gevoelens terug op zijn Nieuw-Zeelandse periode. “Het was volledig buiten onze comfortzone om die stap te zetten, maar heel verrijkend”, aldus de middenvelder bij Het Belang van Limburg.

Op vrije dagen trokken hij en zijn vrouw eropuit. Russell, in de Bay of Islands, maakte volgens Verstraete een bijzonder sterke indruk. Hij ontdekte er bovendien het surfen, al gooide een polsblessure roet in het eten.

Ook België heeft volgens hem zijn troeven. De natuur in Nieuw-Zeeland blijft moeilijk te evenaren, maar ons land compenseert volgens de middenvelder met cultuur en gastronomie.

Patro overtuigde hem

Verstraete had na zijn terugkeer gehoopt opnieuw bij een club uit 1A aan de slag te gaan. Er waren opties, maar Patro toonde nadrukkelijk interesse. De contacten met Stijn Stijnen dateren zelfs al uit zijn periode in Nieuw-Zeeland.

“Patro wilde me echt heel graag en daar ben ik voor gezwicht”, zegt hij. Een videogesprek met Stijnen en CEO Wouter Corstjens gaf hem uiteindelijk het laatste zetje. Opvallend: Verstraete trainde al ruim drie weken mee voordat zijn transfer officieel werd afgerond.

Promotie? Verstraete maakt het duidelijk

Bij Patro komt de middenvelder terecht in een ambitieuze spelersgroep met onder anderen Radja Nainggolan, Ben Santermans en andere ervaren krachten, aangevuld met jong talent. Verstraete ziet een uitstekende mix.

“Met de kwaliteit die we aan boord hebben, moet het de bedoeling zijn om elke wedstrijd weer vol voor de overwinning te gaan”, klinkt het bij Het Belang van Limburg. En dan volgt de boodschap die Patro-supporters graag zullen horen: “Ik denk niet dat het een geheim is dat we voor promotie gaan.”

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