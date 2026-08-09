📷 Club Brugge heeft nieuwe publiekslieveling, maar zijn naam zorgt voor verwarring

Lee Hanbeom groeide tijdens de eerste match van Club Brugge meteen uit tot een opvallende publiekslieveling. Toch zorgde zijn naam in het Jan Breydelstadion voor verwarring. Perschef Kirsten Willem legt uit waarom de verdediger ‘Hanbeom’ op zijn shirt draagt.

“Lee, Lee, Lee” klinkt door Jan Breydel

Club Brugge kende vrijdagavond tegen KV Kortrijk niet alleen een veelbelovende competitiestart, maar zag ook meteen een nieuwe publiekslieveling opstaan. Lee Hanbeom kreeg bij balbezit luidkeels de steun van de Brugse supporters.

“Lee, Lee, Lee”, was er vanuit de tribunes te horen als hij aan de bal kwam. Voor de 24-jarige Zuid-Koreaan was dat duidelijk even wennen. “Ik heb nog nooit gehoord dat de mensen mijn naam op die manier riepen”, vertelde Lee na afloop bij rechtenhouder DAZN.

Lee is de familienaam

Toch zit daar een opmerkelijk detail achter. Lee is namelijk de achternaam van de verdediger, terwijl Hanbeom zijn voornaam is. Bij Zuid-Koreaanse namen wordt de familienaam traditioneel vóór de voornaam geplaatst. De supporters roepen dus eigenlijk de familienaam van de verdediger.

Daar komt nog bij dat de uitspraak voor westerse oren niet helemaal vanzelfsprekend is. Lee legde na de wedstrijd zelf uit: “Je spreekt eigenlijk de L niet uit.” Daarmee werd meteen duidelijk waarom de manier waarop zijn naam in Brugge wordt uitgesproken voor hem enigszins verrassend klinkt.

Waarom staat er Hanbeom op zijn shirt?

Wie naar het shirt van de nieuwkomer kijkt, ziet echter geen ‘Lee’ op de rug. Daar staat opvallend genoeg ‘Hanbeom’. Club Brugge kreeg daarover vragen en perschef Kirsten Willem schepte op X duidelijkheid.





“Hij koos er zelf voor om met zijn voornaam op zijn shirt te spelen. Dus dat hebben we gerespecteerd”, liet Willem weten. De keuze komt dus rechtstreeks van de speler zelf en is geen vergissing van de club.

Ook over de schrijfwijze bestaat geen twijfel meer. “Hanbeom (zonder streepje) staat op zijn identiteitskaart. We hebben dat rechtgezet op zijn vraag”, aldus Willem.

Club Brugge zet fout meteen recht

Daarmee is ook een ander opvallend detail opgehelderd. Bij zijn vorige club FC Midtjylland werd de naam van de Zuid-Koreaan blijkbaar verkeerd geschreven. Club Brugge koos er meteen voor om de officiële schrijfwijze te gebruiken.

De verwarring rond Lee Hanbeom lijkt daarmee volledig de wereld uit. Wat vooral blijft hangen, is dat de verdediger op bijzonder korte tijd al een stevige band met de Brugse supporters heeft opgebouwd. Als zijn prestaties op het veld even indrukwekkend blijven als de ontvangst op de tribunes, heeft Club Brugge er een nieuwe publiekslieveling bij.