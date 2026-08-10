Club Brugge neemt beslissing over Sternberg en stuit op probleem met Romain Esse

Club Brugge is nog altijd volop bezig met de zoektocht naar een extra flankaanvaller. Blauw-zwart heeft Romain Esse hoog op het lijstje staan en voert nog steeds gesprekken met Crystal Palace, maar voorlopig ligt er geen akkoord op tafel.

De Engelsen willen naar verluidt zo'n 12 miljoen euro voor hun 21-jarige aanvaller en dat bedrag vindt Club Brugge momenteel te hoog, schrijft HLN.

De Bruggelingen willen na de komst van Jan Virgili nog een extra optie voor de flanken aantrekken. Esse past uitstekend in dat profiel en zou zelf alvast openstaan voor een overstap naar West-Vlaanderen. Toch is Club niet van plan om zomaar elke vraagprijs te betalen.

Club houdt vast aan eigen transferstrategie

Blauw-zwart heeft deze zomer al meermaals laten zien dat het zijn financiële grenzen bewaakt. Eerder haakte Club af voor onder meer Peer Koopmeiners en Noah Adedeji-Sternberg omdat de voorwaarden niet voldeden aan de verwachtingen.

Ook het dossier van Esse dreigt voorlopig dezelfde richting uit te gaan. Crystal Palace wil minstens 12 miljoen euro ontvangen, terwijl Club Brugge hoopt dat de Engelse club water bij de wijn doet. De onderhandelingen worden voortgezet, maar van een doorbraak is momenteel nog geen sprake.

Adedeji-Sternberg niet langer alternatief

Noah Adedeji-Sternberg lijkt ondertussen definitief geen alternatief meer te zijn. De Genk-speler werd eerder genoemd als mogelijke versterking, maar Club heeft inmiddels met Virgili een speler aangetrokken die voornamelijk op links uit de voeten kan.





Bovendien beschikt coach Ivan Leko daar nog over Mamadou Diakhon. Op de rechterflank is de bezetting een stuk beperkter. Daar is Carlos Forbs momenteel de voornaamste optie, waardoor Esse voor Club een logische kandidaat blijft.

Club betaalde deze zomer al een stevig bedrag voor Virgili. Als Esse eveneens wordt aangetrokken, zal de totale investering in twee nieuwe flankspelers boven de twintig miljoen euro uitkomen. Daarmee wil Club het vertrek van Christos Tzolis opvangen, maar de West-Vlamingen blijven voorlopig wel vasthouden aan hun financiële grenzen.