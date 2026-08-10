Union SG krijgt mogelijk bod uit Italië: nog een verdediger minder?

Union SG dreigt deze zomer nog een sterkhouder uit de defensie kwijt te raken. Het Italiaanse Sassuolo heeft namelijk zijn oog laten vallen op Fedde Leysen. Volgens Sky Sport zijn er inmiddels al contacten geweest tussen beide clubs over de Belgische verdediger.

Sassuolo is dringend op zoek naar versterking centraal achterin. De Italiaanse club heeft momenteel nog te weinig opties in de defensie en ziet Leysen als een van de mogelijke oplossingen voor dat probleem. De 22-jarige verdediger zou dan ook op de radar zijn verschenen van de clubleiding.

Eerste contact over Fedde Leysen met Sassuolo

Volgens de Italiaanse berichtgeving zijn de eerste contacten tussen Sassuolo en Union SG inmiddels gelegd. Van een concrete transferonderhandeling is voorlopig echter nog geen sprake. Sassuolo bekijkt meerdere pistes en Leysen is niet de enige verdediger die op het lijstje staat.

Toch is de interesse opvallend. Leysen groeide de voorbije periode steeds meer uit tot een belangrijke optie bij Union. De Belgische verdediger kan centraal achterin worden uitgespeeld, maar is ook inzetbaar aan de linkerzijde. Afgelopen seizoen kwam hij in totaal 39 keer in actie voor de Brusselaars, goed voor 2.544 speelminuten.

Union wil wel meewerken aan een transfer van Leysen

Union moet deze zomer sowieso rekening houden met het vertrek van verschillende verdedigers. Christian Burgess verliet de club na zes jaar, waardoor er achterin al een belangrijke pion wegviel.

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Toch zou Union hem wel willen laten vertrekken, want ze hebben meer opties nodig voor de Europese lijst, waar Leysen momenteel niet opstaat.