Lommel-spits Ralf Seuntjens doet opvallende oproep aan bestuur

Ralf Seuntjens is tevreden over de manier waarop Lommel aan zijn terugkeer naar eerste klasse is begonnen, maar de ervaren spits vindt niet dat de kern daarmee al volledig klaar is. Na de 1-1 op het veld van STVV gaf hij aan dat er wat hem betreft nog versterking bij mag komen.

Lommel hield zich op Stayen goed staande en had in de slotfase zelfs nog kunnen winnen. Toch kijkt Seuntjens verder dan alleen die eerste wedstrijd. Over een volledig seizoen bekeken vindt hij de huidige kern nog wat smal.

"Ja, ik denk dat drie of vier extra spelers ons wel zouden helpen", vertelde hij na afloop bij ons. "Vooral om een bredere kern te krijgen."

Ook concurrent voor zichzelf welkom

Opvallend genoeg wees Seuntjens daarbij ook naar zijn eigen positie. De spits zou het helemaal niet erg vinden als Lommel nog een extra aanvaller aantrekt. "Een extra spits zou prettig zijn. Misschien ook nog een buitenspeler of een middenvelder", klonk het. "Ik weet natuurlijk niet welke mogelijkheden de directie nog heeft. Zij zullen daarover beslissen."

Dat een spits zelf om extra concurrentie vraagt, is niet vanzelfsprekend. Het is een opvallende oproep, maar ergens logisch. Seuntjens bekijkt het echter vooral vanuit het belang van de ploeg. Volgens hem is het niet realistisch om te verwachten dat dezelfde spelers week na week alles blijven dragen.

Fysieke belasting speelt mee

De 37-jarige aanvaller wees ook op de fysieke belasting die bij een volledig seizoen op het hoogste niveau komt kijken. Op het kunstgras van STVV voelde hij dat bijvoorbeeld duidelijk. "Als je ziet hoe ik met mijn hielen en alles uit zo’n wedstrijd kom, is dat niet ideaal."





Voor Seuntjens draait het daarom niet alleen om zijn eigen positie. Lommel moet volgens hem op verschillende plaatsen voldoende kwaliteit en alternatieven hebben. "Ik vind dat we al goede spelers hebben, maar als de kern breder wordt, creëer je ook meer mogelijkheden voor de trainer en meer concurrentie."