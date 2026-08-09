Tim Bakens debuteert meteen met nederlaag bij Beveren en zoekt naar oorzaken

Het ene seizoen in de Challenger Pro League is het ander seizoen in de Jupiler Pro League niet, dat weet SK Beveren nu ook. Op het veld van Antwerp ging het lang goed voor de promovendus maar uiteindelijk moesten ze zich toch gewonnen geven.

Openingsfase overleven

Een competitiewedstrijd verliezen, dat was voor SK Beveren al geleden van het seizoen 2024--2025. Maar na één speeldag in de Jupiler Pro League werd de kampioen van de Challenger Pro League meteen met de neus op de feiten gedrukt.

"Terwijl we eigenlijk heel goed het eerste kwartier doorkwamen hier. Dat hadden we nodig om toch een beetje grip te krijgen op de wedstrijd", vertelt Beveren-trainer Tim Bakens ons op de persconferentie achteraf.

© photonews

Huid duur verkocht

"In de eerste helft brachten we goed voetbal op de mat met wel wat kansen, de 0-1 was daar een mooi voorbeeld van. Daarna hadden we nog mogelijkheden om die voorsprong uit te bouwen maar dat lieten we na en dat is meteen ook het niveau waarop je zit. Als je dat niet doet, wordt het lastig."

Lees ook... Ook in de eigen kleedkamer raken ze maar niet uitgepraat over Michael Frey: "Wat een machine!"›

En lastig werd het want in de tweede helft nam Antwerp het commando over. Via Michael Frey ging de Great Old op en over Beveren. "Het lukte niet om te blijven voetballen zoals in de eerste helft", analyseert Bakens.

"Je denkt nog een punt uit de brand te kunnen slepen maar als het hier gaat stormen... Ik kan de ploeg weinig kwalijk nemen want we hebben onze huid duur verkocht, maar in voetbal draait het om de punten.", besluit hij eerlijk.