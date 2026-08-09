Genk-spits Durosinmi komt meteen met woorden die Genk-fans graag zullen horen

Brandon Morren
Brandon Morren, voetbaljournalist
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Genk-spits Durosinmi komt meteen met woorden die Genk-fans graag zullen horen
Foto: © photonews
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Rafiu Durosinmi liet na zijn eerste officiële optreden voor Racing Genk meteen zien waar zijn ambities liggen. De nieuwe spits mikt hoog, wil meedoen voor de topschutterstitel en benadrukte na de zure avond in Waregem vooral het sterke geloof in de groep.

Rafiu Durosinmi kende een persoonlijk sterke start bij Racing Genk, maar kon daar na afloop nauwelijks van genieten. De nieuwe spits scoorde meteen bij zijn officiële debuut en werd verkozen tot Jupiler Man of the Match, alleen gaf Genk in de slotfase een voorsprong weg tegen Zulte Waregem en verloor het alsnog met 2-1.

Durosinmi had Genk in de eerste helft nochtans op het juiste spoor gezet. Na 39 minuten schilderde Junya Ito de bal op zijn hoofd en de nieuwkomer kopte bijzonder krachtig binnen. Voor de spits was het precies het soort debuut waarvan hij sinds zijn komst naar Limburg had gedroomd. “Eigenlijk al sinds ik mijn contract bij Genk tekende”, vertelde hij achteraf bij DAZN. “Ik heb daar altijd van gedroomd.”

Persoonlijke prijs weegt niet op tegen nederlaag

De avond kreeg alleen een heel andere afloop. Genk leek lange tijd op weg naar de drie punten, maar slikte in de slotfase twee tegendoelpunten. Daardoor voelde ook de individuele onderscheiding voor Durosinmi vooral dubbel aan.

“Natuurlijk had ik liever gewonnen, want dan zou dit een geweldig moment zijn geweest om te vieren”, zei hij. De aanvaller wilde na de nederlaag vooral niemand met de vinger wijzen. Volgens hem probeerde iedereen op het veld zijn verantwoordelijkheid te nemen.

Durosinmi benadrukte tegelijk dat hij vertrouwen houdt in de kwaliteiten van de kern. Hij voelt naar eigen zeggen eenheid binnen de club en gelooft dat Genk snel een antwoord kan geven na de mislukte competitiestart.

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Meteen ambitieus over doelpunten

Zijn eerste treffer smaakt in ieder geval naar meer. Durosinmi maakte geen geheim van zijn persoonlijke ambitie voor dit seizoen: hij wil zich mengen in de strijd om de topschutterstitel. “Ik wil scoren, ik wil hoog eindigen in het topschuttersklassement en ik wil ook voor de titel van topschutter gaan”, maakte hij duidelijk.

De Man of the Match-trofee krijgt alvast een plaats bij hem thuis. Veel reden om lang bij zijn eigen prestatie stil te staan heeft hij niet. Voor Genk telt nu vooral de reactie na de pijnlijke nederlaag in Waregem.

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