Tevergeefs zoeken naar samenvattingen Jupiler Pro League? Dit is de reden

Johan Walckiers
Johan Walckiers, voetbaljournalist
| 17 reacties
Tevergeefs zoeken naar samenvattingen Jupiler Pro League? Dit is de reden
Foto: © photonews
Volg Voetbalkrant nu ook via Google!

Wie dit weekend via de DAZN-app naar de samenvattingen van de eerste speeldag in de Jupiler Pro League zocht, kwam van een kale reis thuis. De beelden van de wedstrijden zijn voorlopig niet beschikbaar in een Nederlandstalig samenvattingsprogramma.

Dat heeft alles te maken met de manier waarop de uitzendrechten verdeeld zijn. DAZN beschikt over de live-rechten, maar verkocht de rechten op de Nederlandstalige samenvattingen door aan Play.

DAZN mag zelf geen samenvattingsprogramma maken

Daardoor mag DAZN zelf geen Nederlandstalige highlights van de Belgische wedstrijden in zijn app aanbieden. Voetbalfans die na een druk weekend nog snel de belangrijkste momenten wilden bekijken, konden die dus niet zomaar via DAZN terugvinden.

De timing zorgt voor extra verbazing. De Jupiler Pro League is immers opnieuw begonnen, maar een officieel Nederlandstalig programma met samenvattingen is voorlopig nog niet beschikbaar. Voor heel wat supporters was het dan ook een verrassing dat ze de beelden nergens konden bekijken.

Wachten tot vierde speeldag op Play

Play zal pas vanaf de vierde speeldag met een eigen samenvattingsprogramma komen, weet HLN. Dat betekent dat de eerste highlights van de Belgische competitie pas in het weekend van 28, 29 en 30 augustus op het programma staan.

Lees ook... Pijnlijke vaststelling na eerste speeldag voor Gent, KV Mechelen, Genk... "Zij zijn geen winnaars"
Tot dan moeten supporters dus geduld hebben als ze de wedstrijden niet live hebben kunnen volgen. De opvallende situatie zorgt alvast voor de nodige frustratie, zeker bij fans die ervan uitgingen dat de samenvattingen automatisch beschikbaar zouden zijn via DAZN, de rechtenhouder van de livewedstrijden.

17 reacties
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Volg KV Mechelen - Standard live op Voetbalkrant.com vanaf 18:30 (16/08).

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Anderlecht
Antwerp

Meer nieuws

Pijnlijke vaststelling na eerste speeldag voor Gent, KV Mechelen, Genk... "Zij zijn geen winnaars"

Pijnlijke vaststelling na eerste speeldag voor Gent, KV Mechelen, Genk... "Zij zijn geen winnaars"

11:20
10
Jonathan Lardot dient Edward Still scherp van antwoord: "Hij kan beter daarover klagen"

Jonathan Lardot dient Edward Still scherp van antwoord: "Hij kan beter daarover klagen"

20:00
Meteen stempel van de coach: dubbele wissel bij rust levert Antwerp drie punten op Reactie

Meteen stempel van de coach: dubbele wissel bij rust levert Antwerp drie punten op

17:00
Philippe Clement wil sterkhouder Standard verleiden: gaan de Rouches voor snelle winst?

Philippe Clement wil sterkhouder Standard verleiden: gaan de Rouches voor snelle winst?

20:20
OFFICIEEL: Anderlecht heeft nieuwe linksachter helemaal beet

OFFICIEEL: Anderlecht heeft nieuwe linksachter helemaal beet

19:00
1
Engelse interesse, speler niet in selectie KAA Gent: wat gaat er gebeuren?

Engelse interesse, speler niet in selectie KAA Gent: wat gaat er gebeuren?

18:00
1
Dit Anderlecht is anders: waarom de eerste transfers veelzeggend zijn

Dit Anderlecht is anders: waarom de eerste transfers veelzeggend zijn

17:30
3
Live. Transfernieuws 10/8: El Ouahdi kan weg, bij Standard vrezen ze dat Epolo zal vertrekken

Live. Transfernieuws 10/8: El Ouahdi kan weg, bij Standard vrezen ze dat Epolo zal vertrekken

09:00
Somers voelt nieuwe wind bij Antwerp: "Er is geloof in deze groep" Reactie

Somers voelt nieuwe wind bij Antwerp: "Er is geloof in deze groep"

12:40
5
Van Belgische topclub naar transfermachine: Club Brugge jaagt op historisch Europees statuut

Van Belgische topclub naar transfermachine: Club Brugge jaagt op historisch Europees statuut

13:00
8
Peer Koopmeiners duidelijk over zijn mislukte transfer naar Club Brugge

Peer Koopmeiners duidelijk over zijn mislukte transfer naar Club Brugge

18:30
1
KVC Westerlo komt met bijzonder slecht nieuws over kapitein Haspolat

KVC Westerlo komt met bijzonder slecht nieuws over kapitein Haspolat

19:30
Terechte ambitie van dit La Louvière? "Bovenste regionen" Interview

Terechte ambitie van dit La Louvière? "Bovenste regionen"

11:00
2
Vitor Bruno zet Anderlecht-talent Nga Kana meteen op scherp: "Ik wil dat ze gefrustreerd zijn" Reactie

Vitor Bruno zet Anderlecht-talent Nga Kana meteen op scherp: "Ik wil dat ze gefrustreerd zijn"

10:00
Antwerp vist achter het net: STVV gaat met gegeerd transfertarget lopen

Antwerp vist achter het net: STVV gaat met gegeerd transfertarget lopen

16:30
Nederlaag legt ambities bij promovendus Beveren bloot: "Kwamen naar Bosuil om te winnen" Reactie

Nederlaag legt ambities bij promovendus Beveren bloot: "Kwamen naar Bosuil om te winnen"

09:00
5
Lommel-kapitein Lucas Schoofs voelt meteen waar het verschil met 1B zit

Lommel-kapitein Lucas Schoofs voelt meteen waar het verschil met 1B zit

17:15
KV Mechelen vist achter het net: transfer van Spaanse verdediger ketst af

KV Mechelen vist achter het net: transfer van Spaanse verdediger ketst af

15:30
2
Edward Still woedend na late nederlaag tegen Anderlecht: "Ik ben gedegouteerd"

Edward Still woedend na late nederlaag tegen Anderlecht: "Ik ben gedegouteerd"

08:30
18
Club Brugge neemt beslissing over Sternberg en stuit op probleem met Romain Esse

Club Brugge neemt beslissing over Sternberg en stuit op probleem met Romain Esse

11:34
Frey geniet van droomstart bij Antwerp: “Ik hou van de stad, ik hou van de club” Reactie

Frey geniet van droomstart bij Antwerp: “Ik hou van de stad, ik hou van de club”

07:40
11
Sensationele terugkeer naar Engeland in de maak voor Jamie Vardy

Sensationele terugkeer naar Engeland in de maak voor Jamie Vardy

16:00
Wij zagen het grote verschil met vorig seizoen: Vitor Bruno bevestigt, maar wil nog meer zien Reactie

Wij zagen het grote verschil met vorig seizoen: Vitor Bruno bevestigt, maar wil nog meer zien

06:00
Voor de tweede keer de uitblinker bij Anderlecht dit seizoen: wordt hij één van de revelaties? Reactie

Voor de tweede keer de uitblinker bij Anderlecht dit seizoen: wordt hij één van de revelaties?

23:45
Verrassend vertrek bij promovendus Lommel SK: CEO stapt op

Verrassend vertrek bij promovendus Lommel SK: CEO stapt op

14:20
Transferzomer in één klap fantastisch voor Union: dit brengt Khalaili op

Transferzomer in één klap fantastisch voor Union: dit brengt Khalaili op

15:01
3
Italiaanse topclub komt aankloppen in Genk: deze keer lijkt het serieus

Italiaanse topclub komt aankloppen in Genk: deze keer lijkt het serieus

09:48
5
Lommel-spits Ralf Seuntjens doet opvallende oproep aan bestuur Reactie

Lommel-spits Ralf Seuntjens doet opvallende oproep aan bestuur

13:15
Tim Bakens debuteert meteen met nederlaag bij Beveren en zoekt naar oorzaken Reactie

Tim Bakens debuteert meteen met nederlaag bij Beveren en zoekt naar oorzaken

22:40
Thibaut Courtois heeft duidelijke boodschap voor zijn ploegmaats na terugkeer Mourinho

Thibaut Courtois heeft duidelijke boodschap voor zijn ploegmaats na terugkeer Mourinho

14:00
1
Ook in de eigen kleedkamer raken ze maar niet uitgepraat over Michael Frey: "Wat een machine!" Reactie

Ook in de eigen kleedkamer raken ze maar niet uitgepraat over Michael Frey: "Wat een machine!"

22:25
1
Cultuurshock op Anderlecht: dit organiseerde Vitor Bruno nog na de match

Cultuurshock op Anderlecht: dit organiseerde Vitor Bruno nog na de match

22:19
Genk-spits Durosinmi komt meteen met woorden die Genk-fans graag zullen horen

Genk-spits Durosinmi komt meteen met woorden die Genk-fans graag zullen horen

22:30
Union SG krijgt mogelijk bod uit Italië: nog een verdediger minder?

Union SG krijgt mogelijk bod uit Italië: nog een verdediger minder?

13:30
Anderlecht heeft nieuwe publiekslieveling beet: Nga Kana reageert als 'Man van de Match'

Anderlecht heeft nieuwe publiekslieveling beet: Nga Kana reageert als 'Man van de Match'

21:25
6
Wat Marc Wilmots vreesde, komt uit: Standard lijkt sterkhouder nog te verliezen

Wat Marc Wilmots vreesde, komt uit: Standard lijkt sterkhouder nog te verliezen

08:00
1

Meer nieuws

Populairste artikels

Jupiler Pro League

 Speeldag 1
Club Brugge Club Brugge 3-0 KV Kortrijk KV Kortrijk
Standard Standard 2-2 Cercle Brugge Cercle Brugge
Westerlo Westerlo 1-5 Union SG Union SG
STVV STVV 1-1 Lommel SK Lommel SK
KAA Gent KAA Gent 2-0 KV Mechelen KV Mechelen
Charleroi Charleroi 3-1 OH Leuven OH Leuven
Zulte Waregem Zulte Waregem 2-1 KRC Genk KRC Genk
Anderlecht Anderlecht 2-1 La Louvière La Louvière
Antwerp Antwerp 2-1 SK Beveren SK Beveren

Nieuwste reacties

My-T Vekkie My-T Vekkie over Peer Koopmeiners duidelijk over zijn mislukte transfer naar Club Brugge sven123 sven123 over Napoli laat transfersom van Lukaku drastisch zakken voor Fenerbahçe: ze hebben haast Gilles Yapi Yapo Gilles Yapi Yapo over Dit Anderlecht is anders: waarom de eerste transfers veelzeggend zijn CringeMedia CringeMedia over Pijnlijke vaststelling na eerste speeldag voor Gent, KV Mechelen, Genk... "Zij zijn geen winnaars" Christophe De Geyter Christophe De Geyter over Engelse interesse, speler niet in selectie KAA Gent: wat gaat er gebeuren? TRIKKE TRIKKE over OFFICIEEL: Anderlecht heeft nieuwe linksachter helemaal beet malinezer malinezer over KV Mechelen vist achter het net: transfer van Spaanse verdediger ketst af Frosties Frosties over Van Belgische topclub naar transfermachine: Club Brugge jaagt op historisch Europees statuut Don Vito - free Shaky Don Vito - free Shaky over Edward Still woedend na late nederlaag tegen Anderlecht: "Ik ben gedegouteerd" JaKu JaKu over Domper voor Anderlecht-fans: Romelu Lukaku lijkt nieuwe ploeg gevonden te hebben Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved