Tevergeefs zoeken naar samenvattingen Jupiler Pro League? Dit is de reden

Wie dit weekend via de DAZN-app naar de samenvattingen van de eerste speeldag in de Jupiler Pro League zocht, kwam van een kale reis thuis. De beelden van de wedstrijden zijn voorlopig niet beschikbaar in een Nederlandstalig samenvattingsprogramma.

Dat heeft alles te maken met de manier waarop de uitzendrechten verdeeld zijn. DAZN beschikt over de live-rechten, maar verkocht de rechten op de Nederlandstalige samenvattingen door aan Play.

DAZN mag zelf geen samenvattingsprogramma maken

Daardoor mag DAZN zelf geen Nederlandstalige highlights van de Belgische wedstrijden in zijn app aanbieden. Voetbalfans die na een druk weekend nog snel de belangrijkste momenten wilden bekijken, konden die dus niet zomaar via DAZN terugvinden.

De timing zorgt voor extra verbazing. De Jupiler Pro League is immers opnieuw begonnen, maar een officieel Nederlandstalig programma met samenvattingen is voorlopig nog niet beschikbaar. Voor heel wat supporters was het dan ook een verrassing dat ze de beelden nergens konden bekijken.

Wachten tot vierde speeldag op Play

Play zal pas vanaf de vierde speeldag met een eigen samenvattingsprogramma komen, weet HLN. Dat betekent dat de eerste highlights van de Belgische competitie pas in het weekend van 28, 29 en 30 augustus op het programma staan.

Lees ook... Pijnlijke vaststelling na eerste speeldag voor Gent, KV Mechelen, Genk... "Zij zijn geen winnaars"›

Tot dan moeten supporters dus geduld hebben als ze de wedstrijden niet live hebben kunnen volgen. De opvallende situatie zorgt alvast voor de nodige frustratie, zeker bij fans die ervan uitgingen dat de samenvattingen automatisch beschikbaar zouden zijn via DAZN, de rechtenhouder van de livewedstrijden.