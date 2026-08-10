Atlético Madrid trekt portemonnee open voor Rode Duivel, maar Lille houdt been stijf

Matias Fernandez-Pardo staat nadrukkelijk in de belangstelling van Atlético Madrid. De Spaanse topclub heeft volgens L'Équipe een eerste bod uitgebracht op de Belgische aanvaller van Lille OSC. Het gaat om een voorstel van maar liefst 35 miljoen euro, bonussen inbegrepen.

Atlético heeft daarmee als eerste club concreet toegeslagen in de strijd om de handtekening van Fernandez-Pardo. Lille heeft het voorstel voorlopig echter niet aanvaard. De Franse club lijkt vooral van plan om de onderhandelingen verder te voeren en te bekijken of er nog meer uit de deal kan worden gehaald.

Lille wil Fernandez-Pardo voorlopig niet laten gaan

Dat komt niet helemaal als een verrassing. Lille-voorzitter Olivier Létang liet enkele dagen geleden nog duidelijk verstaan dat een vertrek van Fernandez-Pardo voor de club geen prioriteit is. De 21-jarige aanvaller ligt nog tot medio 2029 onder contract en Lille is niet van plan hem zomaar van de hand te doen.

"Zijn vertrek is geen onderwerp", klonk het toen bijzonder duidelijk bij Létang. De voorzitter benadrukte bovendien dat Lille op de Belgische aanvaller rekent en dat ook de speler zelf daarvan op de hoogte is.

Tot voor kort was er nog geen concreet bod op tafel gekomen, maar daar is nu dus verandering in gekomen. Atlético Madrid heeft de eerste stap gezet met een voorstel dat kan oplopen tot 35 miljoen euro. Voorlopig blijkt dat bedrag echter niet voldoende om Lille over de streep te trekken.

Létang staat bekend als een bijzonder taaie onderhandelaar op de transfermarkt en zou volgens L'Équipe dan ook van plan zijn om de lat nog wat hoger te leggen. De kans lijkt daardoor groot dat Atlético zijn bod nog zal moeten verbeteren als het Fernandez-Pardo daadwerkelijk naar Madrid wil halen.





Ook enkele Engelse clubs zijn geïnteresseerd

Bovendien is Atlético mogelijk niet de enige gegadigde. Verschillende Engelse clubs volgen de situatie van de Belgische aanvaller eveneens en zouden de komende dagen in actie kunnen komen. Dat kan de onderhandelingspositie van Lille alleen maar versterken.

Fernandez-Pardo heeft zich de voorbije periode in de kijker gespeeld bij Lille en geldt als een van de interessante Belgische aanvallers van zijn generatie. Met een contract tot 2029 heeft de Franse club bovendien alle kaarten in handen.

De eerste inzet is alvast duidelijk: Atlético Madrid heeft 35 miljoen euro, inclusief bonussen, op tafel gelegd. Lille wacht voorlopig af en lijkt vooral te hopen op een biedstrijd waarin de prijs voor Fernandez-Pardo nog verder kan oplopen.