📷 ‘Medische testen gepland: Club Brugge staat dicht bij nieuwe toptransfer’

Club Brugge staat op het punt een nieuwe offensieve versterking binnen te halen. Volgens transferjournalist Sacha Tavolieri is Romain Esse nog slechts één stap verwijderd van een transfer van Crystal Palace naar Blauw-Zwart.

Akkoord met Crystal Palace bijna rond

Club Brugge lijkt stevig uit te pakken op de transfermarkt. Volgens transferjournalist Sacha Tavolieri zijn de onderhandelingen met Crystal Palace vergevorderd en is een akkoord over Romain Esse nabij. De transfersom zou rond de 12 miljoen euro liggen, inclusief een doorverkooppercentage.

Tavolieri meldt dat Esse een contract tot juni 2030 zou ondertekenen. De medische testen zouden binnen de komende 24 tot 48 uur plaatsvinden. Daarmee lijkt Club Brugge opnieuw stevig te investeren in een jonge speler met een aanzienlijke toekomstige marktwaarde.

Wie is Romain Esse?

Romain Joy Kouakou Esse werd geboren op 13 mei 2005 in Londen en is momenteel 21 jaar. Hij is een aanvallend ingestelde speler die vooral als rechterflankaanvaller uit de voeten kan, maar ook centraal offensief kan spelen. Esse is 1,78 meter groot en heeft zowel de Engelse als Ivoriaanse voetbalachtergrond. Hij is linksvoetig.

Zijn opleiding genoot hij bij Millwall, waar hij in december 2022 op amper 17-jarige leeftijd zijn profdebuut maakte. In totaal kwam hij voor Millwall 66 keer in actie en scoorde hij zeven keer. Zijn ontwikkeling leverde hem in januari 2025 een transfer naar Crystal Palace op.

Palace, Coventry en Engeland

Bij Crystal Palace kon Esse nog geen vaste basisplaats veroveren. Hij kwam in totaal 16 keer in actie voor de club, waaronder drie wedstrijden in de Conference League, en scoorde bij zijn debuut tegen Brentford meteen met zijn eerste balcontact.





In januari 2026 werd hij uitgeleend aan Coventry City, waar hij meer speelminuten verzamelde. Daar speelde hij volgens de beschikbare carrièregegevens 17 competitiewedstrijden en scoorde hij twee keer. Coventry werd bovendien kampioen in de Championship.

Ook bij Engeland U21 is Esse inmiddels een vaste naam. In maart 2026 scoorde hij als invaller tegen Moldavië.

Marktwaarde en contract

Esse ligt bij Crystal Palace contractueel vast tot 30 juni 2030. Transfermarkt schat zijn huidige marktwaarde op 10 miljoen euro.

Een deal van ongeveer 12 miljoen euro, inclusief doorverkooppercentage, zou Club Brugge dus meteen een speler opleveren die volgens de marktwaardering nog verdere groeimogelijkheden heeft. Bovendien zou Esse in Brugge een veel prominentere rol kunnen krijgen. Als de medische testen geen problemen opleveren, lijkt zijn komst naar Jan Breydel bijzonder dichtbij.