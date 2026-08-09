Opmerkelijke vaststelling over speler van KV Mechelen: “Dat zou anno 2026 niet meer mogen”

Bjorn Vandenabeele, voetbaljournalist
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Opmerkelijke vaststelling over speler van KV Mechelen: “Dat zou anno 2026 niet meer mogen”
Foto: © photonews
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KV Mechelen begint aan een nieuw seizoen met hoge verwachtingen, maar ook met zorgen over de blessures. Analist Patrick Goots ziet vooral het ontbreken van diepe spits Boersma als een stevig probleem en heeft bovendien een duidelijke boodschap voor de Nederlander.

Historisch seizoen achter de rug

KV Mechelen schreef vorig seizoen geschiedenis door zich voor het eerst te plaatsen voor de Champions’ Play-offs. Toch eindigde dat historische avontuur met een teleurstellende balans van amper zes punten op dertig.

Volgens Patrick Goots, die zijn analyse geeft in Gazet van Antwerpen, hoeft Malinwa daardoor niet meteen voor een terugval te vrezen. “Vorig jaar was uniek, laat me dat vooropstellen”, stelt Goots. De analist ziet vooral het enthousiasme dat coach Fred Vanderbiest in de groep bracht als een belangrijke troef.

Thuis moet KV Mechelen verrassen

Goots verwacht dat KV Mechelen vooral in eigen stadion opnieuw voor spektakel kan zorgen. De club moet volgens hem proberen om ook tegen de grotere ploegen punten te pakken.

“Dat blijft de way to go, voornamelijk in de thuismatchen”, zegt Goots. Hij plaatst daar wel een belangrijke voorwaarde bij: de blessures mogen niet te zwaar wegen.

En net daar begint de voorbereiding van KV Mechelen momenteel te knellen. De volledige rechterflank van vorig seizoen is volgens de analist momenteel niet beschikbaar. Bovendien moet de ploeg ook haar diepe spits missen bij de start van de competitie.

Boersma ontbreekt op openingsdag

Ook de Nederlander Boersma haalt de eerste speeldag niet. Hij keerde volgens Goots onvoldoende fit terug uit vakantie en kreeg vervolgens ook nog af te rekenen met een rugblessure.

Voor KV Mechelen is dat slecht nieuws, want Goots ziet de spits als een cruciale schakel in het systeem. “Boersma zal gemist worden”, voorspelt hij. “Hij is de kapstok van de ploeg.”

Zijn afwezigheid kan daardoor meteen voelbaar worden in de eerste wedstrijden van het nieuwe seizoen. KV Mechelen moet op zoek naar alternatieven en zal hopen dat andere aanvallers het gebrek aan een vaste referentie voorin kunnen opvangen.

Goots spaart Boersma niet

Goots heeft bovendien een opvallend harde boodschap voor de Nederlander. De analist vindt dat een professionele voetballer anno 2026 beter moet omgaan met zijn fysieke voorbereiding.

“Dat hij zich in de vakantie liet gaan, zou anno 2026 niet meer mogen”, klinkt het bijzonder duidelijk. Toch ziet Goots ook een lichtpunt in heel deze kwestie.

KV Mechelen kan rekenen op Benito Raman, die volgens de analist momenteel goed in zijn vel zit. Als Raman zijn vorm kan doortrekken, kan hij een deel van het gemis van Boersma opvangen.

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