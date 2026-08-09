OH Leuven zorgt wél voor stevig Belgisch succes in Champions League

Aernout Van Lindt
Aernout Van Lindt, voetbaljournalist
| Reageer
OH Leuven zorgt wél voor stevig Belgisch succes in Champions League
Foto: © photonews
Volg Voetbalkrant nu ook via Google!

Union SG raakte in 'eigen huis' Oostende niet verder dan een 3-3 gelijkspel tegen Bodo/Glimt uit Noorwegen. En dus wacht daar in het noorden van het Scandinavische land nog een héél pittige terugwedstrijd. Maar er werd deze week wel al Belgisch succes geboekt in de Champions League. Door OH Leuven.

Aernout Van Lindt

OH Leuven gaat door op zijn elan tegen Fenerbahçe

OH Leuven mag zich opmaken voor de laatste voorronde van de Champions League in aanloop naar de mogelijke League Phase. Het won nu ook van Fenerbahçe op het minitoernooi in Leuven, al moesten de Leuvenaars daarvoor wel tot het absolute gaatje gaan.

Plummer had de Turkse kampioen snel op voorsprong gebracht en daarna had OH Leuven het niet makkelijk om in de wedstrijd te komen. De onvermijdelijke Conijnenberg kon op het uur wel gelijkmaken, daarna werd niet meer gescoord - ook niet in de verlengingen. Lowiese Seynhaeve pakte twee strafschoppen en zo werd het 4-2 voor OH Leuven.

Union SG raakte in 'eigen huis' Oostende niet verder dan een 3-3 gelijkspel tegen Bodo/Glimt uit Noorwegen. En dus wacht daar in het noorden van het Scandinavische land nog een héél pittige terugwedstrijd. Maar er werd deze week wel al Belgisch succes geboekt in de Champions League. Door OH Leuven.

De vrouwen van OH Leuven werden afgelopen mei voor de tweede keer op rij kampioen in de Lotto Super League. Daardoor mogen ze ook dit seizoen de Champions League-voorrondes in, waarin ze het vorig jaar heel goed deden.

Toen wisten ze zich te plaatsen voor de League Phase met de beste achttien ploegen en daarin zelfs verrassend de top-12 te halen. In de tussenronde tegen Arsenal was het over en sluiten, maar het was wel een héél mooi parcours.

OH Leuven neemt makkelijk de maat van Backa Topola

Kunnen ze dat dit seizoen nog eens overdoen? De eerste horde is alvast genomen. In de halve finales van een minitoernooi in Leuven werd makkelijk gewonnen van Backa Topola. Dat is het nummer twee uit de afgelopen Servische competitie - kampioen Rode Ster Belgrado kon geen Europese licentie bekomen.

Conijnenberg had voor de rust al voor de 1-0 gezorgd, meteen na de rust werden de schaapjes op het droge gezet door een owngoal. Via opnieuw Conijnenberg en ook invalster Janssen werd het nog een knappe 4-0 overwinning.

OH Leuven speelt zaterdag tegen Fenerbahçe een belangrijk duel in CL-kwalificaties

Zaterdag volgt in de finale van het minitoernooi een wedstrijd tegen Fenerbahçe, de kampioen uit Turkije. Zij wonnen woensdag met 2-1 van Metallist Kharkiv uit Oekraïne. Als de Leuvenaars zaterdag ook winnen, dan gaan ze naar de laatste voorronde.

Dan spelen ze in een heen- en terugwedstrijd tegen een andere poulewinnaar uit de minitoernooien van deze week of tegen Sparta Praag voor een stekje bij de laatste achttien teams. Onder meer PSV Eindhoven zou een tegenstander kunnen worden. Halen de Belgen ook dit seizoen opnieuw de Champions League?

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Dames OHL
OH Leuven

Meer nieuws

LIVE: Twee nieuwkomers in de basis bij KRC Genk, zo speelt Zulte Waregem Live

LIVE: Twee nieuwkomers in de basis bij KRC Genk, zo speelt Zulte Waregem

15:30
Eindelijk Gentse Feesten: Buffalo's tanken vertrouwen tegen KV Mechelen

Eindelijk Gentse Feesten: Buffalo's tanken vertrouwen tegen KV Mechelen

15:29
📷 ‘Medische testen gepland: Club Brugge staat dicht bij nieuwe toptransfer’

📷 ‘Medische testen gepland: Club Brugge staat dicht bij nieuwe toptransfer’

14:30
9
Ruben Van Gucht smeedt plannetje met deze BV voor Engels voetbal op Play Sports De derde helft

Ruben Van Gucht smeedt plannetje met deze BV voor Engels voetbal op Play Sports

15:00
‘Genk krijgt gigantisch nieuws: Europese topclubs staan in de rij’

‘Genk krijgt gigantisch nieuws: Europese topclubs staan in de rij’

14:00
LIVE - Speeldag 1 JPL: Essevee is klaar voor Genk: "Supporters gelukkig naar huis sturen"

LIVE - Speeldag 1 JPL: Essevee is klaar voor Genk: "Supporters gelukkig naar huis sturen"

11:15
7
📷 ‘Beveren haalt toptalent binnen op uitleenbasis, met aankoopoptie’

📷 ‘Beveren haalt toptalent binnen op uitleenbasis, met aankoopoptie’

13:30
‘30 miljoen euro! Union SG wrijft zich in de handen voor toptransfer’

‘30 miljoen euro! Union SG wrijft zich in de handen voor toptransfer’

13:00
3
Opmerkelijke vaststelling over speler van KV Mechelen: “Dat zou anno 2026 niet meer mogen”

Opmerkelijke vaststelling over speler van KV Mechelen: “Dat zou anno 2026 niet meer mogen”

12:30
2
JPL-club wilde Vanderbiest wegplukken bij KV Mechelen

JPL-club wilde Vanderbiest wegplukken bij KV Mechelen

10:00
5
“Dramatische transferperiode: hoe kleiner de club, hoe erger"

“Dramatische transferperiode: hoe kleiner de club, hoe erger"

12:00
5
Coach Standard meteen in oog van de storm na opvallende wissels Interview

Coach Standard meteen in oog van de storm na opvallende wissels

11:30
2
LIVE: Kan vernieuwd Antwerp meteen de toon zetten tegen ongeslagen kampioen van Challenger Pro League?

LIVE: Kan vernieuwd Antwerp meteen de toon zetten tegen ongeslagen kampioen van Challenger Pro League?

10:52
'Dévy Rigaux krijgt concurrentie van PSV voor ... speler OH Leuven'

'Dévy Rigaux krijgt concurrentie van PSV voor ... speler OH Leuven'

11:00
1
LIVE: Vitor Bruno meteen met moeilijke evenwichtsoefening tussen competitie en Europa

LIVE: Vitor Bruno meteen met moeilijke evenwichtsoefening tussen competitie en Europa

10:15
Dani van den Heuvel spreekt klare taal over strijd met Tobe Leysen

Dani van den Heuvel spreekt klare taal over strijd met Tobe Leysen

09:00
2
Patrick Goots heeft geen leuk nieuws voor ex-ploeg

Patrick Goots heeft geen leuk nieuws voor ex-ploeg

10:15
2
Live. Transfernieuws 9/8: Essevee aast op opvallende winger

Live. Transfernieuws 9/8: Essevee aast op opvallende winger

09:45
Meteen een nieuwe Rode Duivel voor Mark van Bommel? Jonge Belg maakt indruk bij PSV

Meteen een nieuwe Rode Duivel voor Mark van Bommel? Jonge Belg maakt indruk bij PSV

10:30
Genk mikt op piepjonge 'nieuwe Karetsas'

Genk mikt op piepjonge 'nieuwe Karetsas'

09:30
Hein Vanhaezebrouck laat zich uit over de Belgische coaches: “Geen compliment”

Hein Vanhaezebrouck laat zich uit over de Belgische coaches: “Geen compliment”

08:30
3
Opvallende trend bij Belgische topclubs: "Ik hou mijn hart vast"

Opvallende trend bij Belgische topclubs: "Ik hou mijn hart vast"

07:00
6
Na puntenverlies tegen Lommel: STVV-coach De Meyer roept om versterking Reactie

Na puntenverlies tegen Lommel: STVV-coach De Meyer roept om versterking

06:30
1
Blessure van toptalent zorgt meteen voor discussie bij Lommel Reactie

Blessure van toptalent zorgt meteen voor discussie bij Lommel

23:29
Lommel verrast STVV meteen bij terugkeer naar JPL

Lommel verrast STVV meteen bij terugkeer naar JPL

22:45
Union deelt afstraffing uit in het Kuipje, maar uitslag is overdreven voor moedig Westerlo

Union deelt afstraffing uit in het Kuipje, maar uitslag is overdreven voor moedig Westerlo

22:41
Ruud Vormer toont stevige ambities bij opvallende nieuwe opdracht

Ruud Vormer toont stevige ambities bij opvallende nieuwe opdracht

23:00
Hartelijk gesprek in Luik: de frisse wind van Standard stelt zich voor Interview

Hartelijk gesprek in Luik: de frisse wind van Standard stelt zich voor

22:00
2
Man U-fans zijn helemaal wild van Youri Tielemans na debuut en zien droomkoppel: "Dit wordt een cheatcode"

Man U-fans zijn helemaal wild van Youri Tielemans na debuut en zien droomkoppel: "Dit wordt een cheatcode"

21:30
4
Standard geeft zege uit handen tegen Cercle Brugge na late gelijkmaker

Standard geeft zege uit handen tegen Cercle Brugge na late gelijkmaker

20:14
Cercle Brugge vist achter het net, ondanks bod van 4 miljoen euro

Cercle Brugge vist achter het net, ondanks bod van 4 miljoen euro

19:00
7
AS Roma wil veel betalen voor Rode Duivel, maar er is één grote voorwaarde

AS Roma wil veel betalen voor Rode Duivel, maar er is één grote voorwaarde

19:52
Clement en Hayen (met heel wat moeite) bekeren verder in Engeland

Clement en Hayen (met heel wat moeite) bekeren verder in Engeland

19:36
Roméo Lavia bereikt eindelijk een mijlpaal bij Chelsea, Xabi Alonso had er veel over te zeggen

Roméo Lavia bereikt eindelijk een mijlpaal bij Chelsea, Xabi Alonso had er veel over te zeggen

19:30
1
Zulte Waregem onderhandelt over nieuwe verdediger van Italiaanse club

Zulte Waregem onderhandelt over nieuwe verdediger van Italiaanse club

18:30
DONE DEAL: Union SG haalt opnieuw uit met typische transfer

DONE DEAL: Union SG haalt opnieuw uit met typische transfer

18:00

Meer nieuws

Populairste artikels

Jupiler Pro League

 Speeldag 1
Club Brugge Club Brugge 3-0 KV Kortrijk KV Kortrijk
Standard Standard 2-2 Cercle Brugge Cercle Brugge
Westerlo Westerlo 1-5 Union SG Union SG
STVV STVV 1-1 Lommel SK Lommel SK
KAA Gent KAA Gent 2-0 KV Mechelen KV Mechelen
Charleroi Charleroi 16:00 OH Leuven OH Leuven
Zulte Waregem Zulte Waregem 16:00 KRC Genk KRC Genk
Anderlecht Anderlecht 18:30 La Louvière La Louvière
Antwerp Antwerp 19:15 SK Beveren SK Beveren

Nieuwste reacties

Vital Verheyen Vital Verheyen over 📷 ‘Medische testen gepland: Club Brugge staat dicht bij nieuwe toptransfer’ Dog3 Dog3 over KAA Gent - KV Mechelen: 2-0 Union 60 Union 60 over Excellente nouvelle pour Thibaut Courtois à l'approche de la nouvelle saison Iveske#free#shaky&co Iveske#free#shaky&co over Anderlecht - La Louvière: - den strep den strep over Anderlecht n'en a pas voulu, mais il va signer au FC Séville pour plus de 9 millions d'euros Dirk1897 Dirk1897 over ‘30 miljoen euro! Union SG wrijft zich in de handen voor toptransfer’ stochanskys stochanskys over Opvallende trend bij Belgische topclubs: "Ik hou mijn hart vast" Swakke25 Swakke25 over “Dramatische transferperiode: hoe kleiner de club, hoe erger" FCBalto FCBalto over Domper voor Anderlecht-fans: Romelu Lukaku lijkt nieuwe ploeg gevonden te hebben Caesar Cyriel Caesar Cyriel over LIVE - Speeldag 1 JPL: KV Kortrijk weet hoe het Club Brugge kan kloppen Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved