Anderlecht hakt knoop door over Bertaccini en doet dit met bod uit MLS

Anderlecht wil deze zomer afscheid nemen van Adriano Bertaccini, maar weigert hem tijdelijk te laten vertrekken. Los Angeles FC kreeg een njet op zijn huurvoorstel, terwijl paars-wit alleen wil praten over een definitieve transfer. Ook andere MLS-clubs volgen hem.

Anderlecht staat open voor een vertrek van Adriano Bertaccini, maar alleen wanneer daar een definitieve transfer tegenover staat. Een huurvoorstel van Los Angeles FC met aankoopoptie werd daarom afgewezen. De Amerikaanse club blijft geïnteresseerd, net als enkele andere ploegen uit de Major League Soccer.

Volgens Sacha Tavolieri heeft paars-wit duidelijk gemaakt dat een tijdelijke oplossing niet volstaat. Bertaccini mag vertrekken, maar Anderlecht wil meteen zekerheid over de financiële afhandeling. De 25-jarige aanvaller ligt nog tot juni 2029 onder contract, waardoor de Brusselaars geen haast hoeven te maken.

🟣🇧🇪 RSC Anderlecht have rejected a loan offer with an option to buy from Los Angeles FC for Adriano Bertaccini.



🇺🇸 Several other MLS clubs are also interested.



🔄 Bertaccini has been made available for transfer by the Mauves only on a permanent move. #mercato #JPL #LAFC #MLS pic.twitter.com/tGHqOuRfHX — Sacha Tavolieri (@sachatavolieri) August 4, 2026

Sterke periode bij STVV

Bertaccini kwam pas in februari 2024 bij STVV terecht, nadat hij RFC Luik had verlaten. Op Stayen brak hij volledig door. In 50 wedstrijden was hij goed voor 26 doelpunten en zes assists. Die cijfers leverden hem vorige zomer een transfer naar Anderlecht op.

Paars-wit betaalde toen vijf miljoen euro voor de Belg, maar zijn eerste seizoen in het Lotto Park verliep minder overtuigend. Bertaccini kwam in 43 wedstrijden aan acht doelpunten en zes assists. Dat rendement lag duidelijk lager dan bij STVV, waar hij op regelmatige basis het verschil maakte.





Anderlecht lijkt daardoor bereid om mee te werken aan een vertrek, al wil de club een deel van de investering recupereren. Transfermarkt schat zijn huidige marktwaarde op vier miljoen euro.

MLS-clubs blijven volgen

Los Angeles FC probeerde Bertaccini eerst te huren en koppelde daar een aankoopoptie aan. Anderlecht wees die constructie af. De boodschap is helder: alleen een definitieve transfer wordt besproken.

Ook andere clubs uit de MLS zouden zijn situatie volgen. Voor Bertaccini kan een verhuis naar de Verenigde Staten een nieuw hoofdstuk betekenen, maar voorlopig ligt er nog geen akkoord. Zolang geen club met een permanent bod komt, blijft hij speler van Anderlecht.

De Brusselaars houden zo zelf de controle over het dossier. Een huurdeal zou het vraagstuk slechts uitstellen, terwijl de club nu mikt op onmiddellijke duidelijkheid en een vaste transfersom voor de aanvaller.