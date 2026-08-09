📷 ‘Beveren haalt toptalent binnen op uitleenbasis, met aankoopoptie’

Bjorn Vandenabeele, voetbaljournalist
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📷 ‘Beveren haalt toptalent binnen op uitleenbasis, met aankoopoptie’
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SK Beveren staat dicht bij een opvallende transfer. De promovendus wil Elohim Kaboré tijdelijk overnemen van het Zweedse Hammarby. Volgens transferjournalist Anel Avdić gaat het om een huurdeal met koopoptie voor de 19-jarige Burkinese spits.

Beveren haalt talent uit Zweden

SK Beveren staat volgens Anel Avdić van Sport Expressen dicht bij de komst van Elohim Kaboré. De Belgische promovendus zou de 19-jarige aanvaller huren van Hammarby IF. In eerste instantie wordt gesproken over een huurperiode met een koopoptie.

Voor Beveren zou het een interessante versterking zijn voor de aanval. Kaboré geldt ondanks zijn beperkte speeltijd in Zweden als een talent met groeipotentieel. De spits maakte in 2025 al indruk als jonge invaller en scoorde bij zijn Allsvenskan-debuut tegen BK Häcken met zijn eerste balcontact.

Van ASEC Mimosas naar Hammarby

Kaboré werd op 20 december 2006 geboren en heeft de Burkinese nationaliteit. Hij is 1,80 meter groot en speelt als centrumspits. Zijn volledige naam is Moïse Elohim Victoire Kaboré. Transfermarkt vermeldt daarnaast ook de Ivoriaanse nationaliteit.

Zijn professionele doorbraak kwam bij ASEC Mimosas uit Ivoorkust. Hammarby haalde hem in januari 2025 naar Zweden. Volgens Transfermarkt betaalde de Zweedse club ongeveer 780.000 euro voor de jonge aanvaller.

Kaboré tekende bij Hammarby een contract dat loopt tot 31 december 2029. Zijn huidige marktwaarde wordt door Transfermarkt geschat op 800.000 euro.

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Doorbraak bleef voorlopig uit

Hoewel Kaboré bij zijn debuut meteen een doelpunt maakte, verliep zijn ontwikkeling bij Hammarby minder snel dan gehoopt. Volgens Aftonbladet kwam hij in het voorjaar van 2026 slechts aan 165 minuten in de Allsvenskan. In het voorgaande seizoen verzamelde hij veertien competitiewedstrijden, voornamelijk als invaller.

Ook in 2026 bleven zijn speelminuten beperkt. Opta registreert tot dusver acht optredens en 195 minuten, zonder doelpunten of assists.

De tijdelijke overstap naar Beveren kan daarom een belangrijke stap worden in zijn ontwikkeling. In België krijgt Kaboré mogelijk meer speelgelegenheid en kan hij zich aanpassen aan een nieuwe competitie.

Ook international van Burkina Faso

Kaboré heeft inmiddels ook zijn eerste internationale ervaring opgedaan. Transfermarkt noteert één interland voor Burkina Faso, waarin hij één keer scoorde.

Als de deal effectief wordt afgerond, krijgt Kaboré in de Jupiler Pro League de kans om zich opnieuw in de kijker te spelen. De aankoopoptie maakt het bovendien mogelijk dat Beveren hem na zijn huurperiode definitief kan vastleggen. Voor een promovendus is dat een interessante constructie, zeker wanneer de Burkinees zijn eerdere belofte alsnog helemaal kan inlossen.

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