“Dramatische transferperiode: hoe kleiner de club, hoe erger"

Aernout Van Lindt
Aernout Van Lindt, voetbaljournalist
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“Dramatische transferperiode: hoe kleiner de club, hoe erger"
Foto: © photonews
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Het seizoen is alweer begonnen in de Jupiler Pro League. Maar de komende weken mogen we toch nog heel wat transfers verwachten. Dat wordt stilaan echt een kwalijke zaak, want er kan op die manier nog heel veel gebeuren in de zomermercato.

Een gedegen voorbeschouwing schrijven op het seizoen? Dat is steeds moeilijker geworden. Diverse ploegen moeten namelijk nog wat transfers doen – zowel inkomend als uitgaand. En dus kan je pas begin september een eerste inschatting maken van hoe sterk elke kern is.

“Het is dramatisch met de transferperiodes op dit moment. In mijn tijd was dat toch nog anders. Je had een redelijke periode, maar nu is het voor alle clubs groot en klein dramatisch. Hoe kleiner de club hoe erger denk ik.”

De transferdeadline ligt op een lastig moment

“Maak een speler een klein beetje zot of als hij doorheeft dat de ploeg waar hij zit wat onvoldoende is en hij kiest het hazenpad en de speler is weg. Dan sta je als club echt machteloos, zelfs met nog een paar weken voor de boeg”, aldus Ariël Jacobs scherp in Café Constant.

“Ik kan niet begrijpen dat de UEFA al zoveel jaren na elkaar daar geen paal en perk aan stelt en respect heeft voor de competities. Het is een vorm van competitievervalsing, want je begint met een ploeg die er nog niet helemaal staat. De ploegen die tegen u spelen, hebben het dan makkelijker en een maand later is het een heel andere ploeg.”

Het domino-effect van de transfers

“Het is een domino-effect. De grote clubs doen transfers na een groot toernooi een stuk later. En dan gaat er onderaan nog meer veranderen. Ik denk dat er dit jaar overal nog veel beweging zijn naarmate het einde van de transferperiode vordert. Er worden pistes bewandeld en dan terug opgeborgen. Makelaars maken daar gebruik van en als coach sta je machteloos.”

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Jorn Vancamp heeft meteen een oplossing: “Ofwel schuif je de competitiestart op als Jupiler Pro League zijnde … twintig dagen geleden was het nog WK. Er zijn nog spelers op verlof, dat is ook een soort van competitievervalsing. Begin op 20 augustus en sluit de mercato dan ook gewoon meteen af.”

Wat moet de UEFA doen aan deze zaak?

Voor de voorstellen valt op zich wel iets te zeggen. Op dit moment wordt nog te vaak een ploeg helemaal door elkaar geschud na de start van de competitie. Wie heel slecht begint, raakt in paniek en doet nog snel een paar transfers.

En wie wat beter begon, mist zo misschien een transfer waardoor zij later in de problemen komen. Gooi daar nog eens een sausje over van toch wel de nodige financiële problemen bij diverse clubs om rond te komen en het budget rond te krijgen, en we komen bij een zeer explosieve mix. Er moet niet veel gebeuren om het Belgisch voetbal op die manier extra onder druk te zetten, dus wat meer duidelijkheid en eenduidigheid zou zeker kunnen helpen. Maar voor geld danst de beer, dus het is moeilijk in te schatten of er ooit een verandering zal komen.

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