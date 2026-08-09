Ruben Van Gucht smeedt plannetje met deze BV voor Engels voetbal op Play Sports

Ruben Van Gucht krijgt er binnenkort een nieuwe mediaplaats bij. De sportjournalist gaat bij Play Sports aan de slag rond de Premier League en heeft daarbij al een opvallende kandidaat in gedachten als analist: influencer en roeier Ward Lemmelijn.

Van VRT naar Play Sports

Ruben Van Gucht heeft zijn mediaplanning duidelijk nog niet afgerond. Naast zijn vertrouwde werk bij de VRT keert hij na Congé payé terug met De tafel van Ruben en maakt hij ook de overstap naar VTM.

Daar komt nu nog een extra opdracht bij. In een gesprek met Ward Lemmelijn, gepubliceerd door Het Belang van Limburg, onthulde Van Gucht dat hij een contract heeft getekend bij Play Sports.

Premier League krijgt nieuwe blik

Van Gucht zal bij Play Sports samen met analisten terugblikken op de belangrijkste Premier League-wedstrijd van de dag. Daarmee krijgt hij een nieuwe rol binnen de uitgebreide voetbalverslaggeving van de zender.

Voor de journalist is het een logische uitbreiding van zijn activiteiten. Van Gucht is al jarenlang een vertrouwd gezicht binnen de Belgische sportjournalistiek en combineert verslaggeving met entertainment en televisieprogramma's.

De Premier League vormt bovendien een aantrekkelijke nieuwe omgeving, met wekelijks topwedstrijden, grote clubs en bekende spelers. Van Gucht zal er dus niet alleen als presentator, maar ook als interviewer en gespreksleider zijn ervaring kunnen inzetten.





Lemmelijn meteen kandidaat

Tijdens het gesprek kwam vervolgens een opvallend idee op tafel. Van Gucht ziet in Ward Lemmelijn mogelijk een geschikte kandidaat om naast hem plaats te nemen als analist. Lemmelijn reageerde bijzonder enthousiast. “Wat? Oh, proficiat. Da’s fucking chic”, klonk het.

Van Gucht ziet bij Lemmelijn meer dan alleen enthousiasme voor voetbal. Hij vindt dat de bekende roeier over een goede basiskennis beschikt én over een kwaliteit die volgens hem minstens even belangrijk is voor televisie: entertainment.

Telefoontje

Van Gucht trok zelfs de vergelijking met een andere analist. “Hij heeft een goede basiskennis, maar ook - wat ik bijvoorbeeld ook bij Wesley Sonck vind - een goed gevoel voor entertainment”, legde hij uit/

Lemmelijn hoefde daar duidelijk niet lang over na te denken. “How jong, dat zou ik zotgraag doen”, reageerde hij enthousiast. Van Gucht maakte het vervolgens concreet. “Awel, je mag een telefoontje van mij verwachten”, beloofde hij.