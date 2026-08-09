"Als ik CEO was ...": speler KV Mechelen klopt hard op tafel, Vanderbiest hoopt vurig

KV Mechelen ging met de billen bloot op de eerste speeldag op bezoek bij KAA Gent. En dus is er nog werk aan de winkel bij Malinwa. Mogelijk moet er ook versterking komen, dat is toch alvast wat coach en spelers lijken aan te geven.

"We hebben veel jonge jongens en we zullen nog veel leermomenten kennen tot we voltallig zijn. Dat is geen schande", aldus coach Fred Vanderbiest in zijn analyse in de perszaal van de Planet Group Arena. "Er zijn een paar jongens die zich positief hebben getoond."

"KAA Gent stond op dit moment verder dan ons in de competitie. Het is geen kwestie van een gebrek aan kwaliteit, maar het is wel veel ineens. Het verschil met de eerste speeldag vorig seizoen tegen Zulte Waregem is heel groot als je naar de basiself kijkt."

Fred Vanderbiest blijft rustig, van Brederode is scherp

"We hebben in augustus een vrij groot verloop meestal van spelers. Dat weet ik ondertussen, want ik ben aan mijn negende seizoen bezig bij Mechelen. De basis die we nu hebben zijn veel onervaren jongens, vooral achteraan ook mensen die niet veel hebben gespeeld vorig seizoen", maakt de coach zich tegen Voetbalkrant.com niet al te veel zorgen.

Dat is toch wel wat anders bij Myron van Brederode. Die maakt zich zorgen: "Het was gewoon slecht en de toestand van de club baart me zorgen", aldus de Nederlander. "Er is toch al veel verkocht. Ik heb geen zicht op de geldbuidel, maar als ik de CEO was, dan zou ik het wel weten ..."

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Het is dus zaak zo snel mogelijk een aantal aanwinsten in huis te halen. "We zullen nog wel de nodige transfers doen. Daar ben ik wel van overtuigd", aldus Massimo Decoene. Daarin bijgetreden door coach Vanderbiest. "Het is zaak om zo snel mogelijk de aanwinsten aan te kunnen kondigen."