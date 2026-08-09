Opvallende afwezige bij Racing Genk: dit is de reden

Brandon Morren
Brandon Morren, voetbaljournalist
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Opvallende afwezige bij Racing Genk: dit is de reden
Foto: © photonews
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De transfersoap rond Noah Adedeji-Sternberg blijft nazinderen bij Racing Genk. Nadat zijn overstap naar Club Brugge naar de achtergrond verdween, ontbrak de flankaanvaller ook bij de competitiestart. Dit keer lag daar echter geen transferreden, maar een blessure aan de basis.

Noah Adedeji-Sternberg ontbrak zaterdag in de selectie van Racing Genk voor de competitiewedstrijd op het veld van Zulte Waregem. Gezien de woelige transferzomer van de flankaanvaller viel die afwezigheid meteen op, maar volgens Het Laatste Nieuws was er geen nieuwe ontwikkeling rond zijn toekomst: Adedeji-Sternberg kampte met een blessure.

Dat detail is niet onbelangrijk. De voorbije weken stond zowat alles rond de 21-jarige aanvaller in het teken van een mogelijke transfer naar Club Brugge. Adedeji-Sternberg bereikte eerder deze zomer een persoonlijk akkoord met blauw-zwart, zonder dat Genk daarvan op de hoogte was.

De Limburgers reageerden bijzonder scherp toen dat uitlekte. De speler werd tijdelijk naar de B-kern verwezen, maar mocht later opnieuw aansluiten bij de eerste ploeg. Hij kwam ook weer in actie tijdens oefenwedstrijden. Tegen FC Twente werd hij zelfs uitgefloten door een deel van de eigen Genk-supporters.

Club Brugge-dossier naar achtergrond

Jess Thorup nam zijn speler toen in bescherming, al benadrukte de trainer ook dat Adedeji-Sternberg verantwoordelijkheid moest nemen voor zijn keuzes. Tegelijk maakte hij duidelijk dat hij de winger zou blijven gebruiken zolang die bij Genk speelt.

Een transfer naar Club Brugge lijkt ondertussen minder waarschijnlijk. Blauw-zwart is met andere flankaanvallers bezig, waardoor het dossier van Adedeji-Sternberg naar de achtergrond is verdwenen. Alles wijst er voorlopig dus op dat hij in Limburg blijft. Zijn afwezigheid tegen Zulte Waregem had volgens de berichtgeving dan ook enkel een fysieke reden.

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Genk begint met pijnlijke nederlaag

Sportief kende Genk zonder Adedeji-Sternberg alvast geen geslaagde competitiestart. De ploeg van Thorup kwam dankzij nieuwkomer Rafiu Durosinmi op voorsprong en leek lange tijd op weg naar de drie punten.

In de slotfase liep het echter volledig mis. Aké maakte in minuut 82 gelijk met een vrije trap, waarna Ujka vier minuten later voor de 2-1 zorgde. Genk ontvangt volgend weekend Westerlo. Tegen dan zal moeten blijken of Adedeji-Sternberg opnieuw beschikbaar is en ook daadwerkelijk weer deel uitmaakt van Thorups wedstrijdselectie.

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