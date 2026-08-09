Cultuurshock op Anderlecht: dit organiseerde Vitor Bruno nog na de match

Johan Walckiers
Johan Walckiers, voetbaljournalist
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Cultuurshock op Anderlecht: dit organiseerde Vitor Bruno nog na de match
Foto: © photonews
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U mag er zeker van zijn: het is geen Club Med op Anderlecht tegenwoordig. Vitor Bruno heeft de manier van werken bij paars-wit volledig veranderd. Dat werd nog maar eens duidelijk na de match tegen La Louvière, toen we toevallig nog eens op het hoofdveld gingen kijken.

Tot onze verbazing stonden daar heel wat Anderlecht-spelers een volledige en intensieve training af te werken. In matchvorm zelfs. Dat hebben we nog niet gezien in België. 

Iedereen moest het veld op bij Anderlecht

De invallers, de bankzitters, de tribuneklanten en zelfs zij die niet geselecteerd waren, kregen een training voorgeschoteld die er ons redelijk pittig uit zag. Om even te kaderen: om 21u45 waren ze nog altijd bezig.

Het past in wat er ons verteld wordt over Vitor Bruno. De Portugees wil absoluut een mentaliteitswijziging doorvoeren bij Anderlecht. Iedereen zal moeten werken, niemand krijgt privileges. En wie niet wil volgen, zal niet spelen. 

Hatenboer met masker, niet-geselecteerde Huerta deed ook mee

Zo stond zelfs Cédric Hatenboer met gezichtsmasker op het veld nadat hij in de voorbereiding een gebroken neus opliep. César Huerta zat niet op de bank tegen La Louvière, maar moest ook wel meedoen. 

Onder het alomtegenwoordig toeziend oog van sportief directeur Antoine Sibierski werkten ze zich allemaal nog in het zweet. Inclusief dus ook Adriano Bertaccini, die niet al te lang kon nagenieten van zijn winnende goal. Buiten stonden vrienden en familieleden op hen te wachten. Benieuwd of Bruno dat heel het seizoen gaat doortrekken.

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