Sterkhouder KAA Gent buiten strijd voor belangrijke wedstrijden?

KAA Gent won in eigen huis van KV Mechelen met 2-0. Een vierde clean sheet op rij voor Davy Roef op die manier. Alleen maar goed nieuws dus vanuit de Planet Group Arena? Niet helemaal, want er waren toch wat zorgen over defensieve sterkhouder Christian Burgess.

Nog geen grote hoerastemming bij Rik De Mil en KAA Gent na de 2-0 overwinning tegen KV Mechelen. Je bent nu eenmaal maar zo goed als je laatste wedstrijd en als er donderdag verloren wordt tegen IFK Göteborg is een deel van het seizoen nog altijd mislukt.

Maar vier clean sheets voor Davy Roef, een goede overwinning in de Jupiler Pro League en alles in eigen handen om de play-offs van de Conference League te halen: beter kon het seizoen tot dusver niet verlopen voor de Buffalo's - al waren overwinningen tegen Cherkasy voor de Belgische coëfficiënt nog beter geweest.

KAA Gent blijft op de hoede bij monde van Rik De Mil

Alles samen is er dus wel reden tot heel wat optimisme, al is er ook nog steeds werk aan de winkel. En er was ook een mogelijke domper, want tien minuten voor de rust kreeg Christian Burgess te kampen met een stevige fout op hem.

De ervaren verdediger moest de pijn een paar minuten verbijten en bij de rust werd hij ook binnen gehouden. Daarmee rijst de vraag meteen of hij fit zal raken voor de wedstrijd tegen IFK Göteborg. Toen hij zelf de mixed zone doorwandelde was hij zichtbaar aan het manken.

Blessure Christian Burgess stevige domper op de feestvreugde?

"Burgess? Hij heeft een enorme stamp gekregen en hij kwam ook niet goed neer. Het zal een race worden naar donderdag toe, dus dat baart me wel wat zorgen. Zijn kwaliteiten zijn enorm groot, dus ik hoop dat hij er donderdag bij is", aldus Rik De Mil op zijn persconferentie.



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"Paskotsi heeft het wel heel goed opgelost en is heel goed ingevallen voor de tweede helft. Hij is zeer lang afwezig geweest. Hij is klaar om te starten indien nodig, maar er moet dan ook een plan B zijn om dat op te lossen. De spoeling is niet zo groot op die positie, dat gaan we dus even goed moeten bekijken."