Zware domper voor Antwerp: zomeraanwinst in tranen van het veld

Brandon Morren
Brandon Morren, voetbaljournalist
| 4 reacties
Zware domper voor Antwerp: zomeraanwinst in tranen van het veld
Foto: © photonews
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Antwerp begon zondagavond aan zijn nieuwe seizoen met een thuiswedstrijd tegen SK Beveren. Voor verschillende spelers was het meteen hun eerste officiële optreden op de Bosuil. Ook de 19-jarige Carlos Mejia kreeg die kans, maar zijn avond eindigde bijzonder zuur.

Mejia begon niet aan de wedstrijd, maar mocht onmiddellijk na de rust invallen voor Eran Tuypens. De jonge speler had zich tijdens de voorbereiding al enkele keren positief laten zien en trok die lijn ook tegen Beveren door.

Hij speelde met veel energie en probeerde zich nadrukkelijk te tonen bij zijn eerste officiële minuten voor het Antwerpse publiek. Zijn wedstrijd zou uiteindelijk echter veel vroeger eindigen dan gehoopt.

In tranen naar binnen

Na ongeveer 80 minuten spelen ging Mejia naar de grond en moest hij op het veld verzorgd worden. Al snel werd duidelijk dat verder spelen geen optie was. Geoffry Hairemans kwam hem vervangen.

Vooral de reactie van Mejia baarde zorgen. De 19-jarige verliet zichtbaar aangeslagen en in tranen het veld en werd vervolgens meteen naar binnen gebracht. Wat er precies aan de hand is, is voorlopig nog niet duidelijk. Antwerp zal moeten afwachten hoe ernstig de blessure is en of Mejia een tijd aan de kant staat.

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Het is hoe dan ook een stevige domper voor de youngster. Na een voorbereiding waarin hij zich meermaals in de kijker speelde, leek hij ook tegen Beveren opnieuw zijn kans te grijpen. Zijn eerste officiële avond op de Bosuil kreeg zo alsnog een bijzonder vervelend einde.

4 reacties
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