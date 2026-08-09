Anderlecht heeft nieuwe publiekslieveling beet: Nga Kana reageert als 'Man van de Match'

Anderlecht heeft met een late 2-1-zege tegen La Louvière een moeilijke competitiestart toch tot een goed einde gebracht. Een van de opvallendste spelers was Joshua Nga Kana. De amper 17-jarige winger maakte de gelijkmaker en liet vooral zien waarom er bij Anderlecht zoveel naar hem wordt uitgekeken.

Voor Nga Kana was het een avond om niet snel te vergeten. De youngster maakte zijn eerste competitiegoal voor de hoofdmacht en werd na afloop bovendien verkozen tot Man van de Match. "Heel gelukkig, heel blij, veel emoties", vertelde hij na afloop.

Nga Kana doet Lotto Park dromen

Dat doelpunt was voor de jonge Anderlecht-speler dan ook veel meer dan zomaar een gelijkmaker. "Veel trots, voor mijn familie, voor mezelf. Voor alle supporters. Dat ik de club kan helpen, doet echt veel plezier. Ik ben heel blij."

De Anderlecht-aanhang snakt al een tijdje naar een nieuwe publiekslieveling uit Neerpede. De voorbije jaren zagen de supporters verschillende grote talenten vertrekken voordat ze echt een langdurige impact konden maken in het Lotto Park. Julien Duranville is daar een voorbeeld van, terwijl ook Jeremy Doku uiteindelijk heel vroeg andere oorden opzocht.

De fans hopen opnieuw een speler te zien doorbreken die meerdere jaren het gezicht van de club kan worden. Spelers als Youri Tielemans en Romelu Lukaku bewezen in het verleden dat een talent uit de eigen jeugd kan uitgroeien tot een absolute publiekslieveling én een belangrijke sportieve pijler. Nga Kana is uiteraard nog lang niet zover, maar de eerste signalen zijn veelbelovend.

Veel dreiging vanaf de flank

Tegen La Louvière liet de tiener vooral vanaf de linkerkant regelmatig mooie dingen zien. Zijn technische kwaliteiten, versnelling en dribbelvermogen zorgden voortdurend voor dreiging. Alleen in de afwerking kan er nog progressie worden geboekt.



Lees ook... Wij zagen het grote verschil met vorig seizoen: Vitor Bruno bevestigt, maar wil nog meer zien›

Zo kreeg Nga Kana in de eerste helft een enorme mogelijkheid om te scoren, maar liet hij die liggen. Veel tijd om daarover te treuren was er echter niet. Zijn eerste competitietreffer zou uiteindelijk toch volgen.

Opvallend: Vitor Bruno stond op het punt om de jonge winger naar de kant te halen toen Nga Kana toesloeg. De Portugese coach zag zijn beslissing daardoor nog net omgedraaid worden.

"Het was een heel mooie assist van Ali Maamar", blikte Nga Kana terug op zijn doelpunt. "Ik kwam daarna oog in oog met het doel en hoefde de bal alleen maar te plaatsen."

Bruno geeft jongeren volop kansen

De ontwikkeling van Nga Kana past bovendien perfect binnen de aanpak van Vitor Bruno. De nieuwe Anderlecht-coach liet in de voorbereiding al verstaan dat hij niet naar de leeftijd van zijn spelers kijkt. Wie goed genoeg is, krijgt een kans.

Dat biedt niet alleen Nga Kana perspectief, maar ook andere Neerpede-talenten zoals Jayden Onia-Seke. Bruno lijkt duidelijk van plan om de jeugdopleiding opnieuw een prominente plaats te geven binnen de eerste ploeg.

Nga Kana lijkt daar optimaal van te willen profiteren. "Het was moeilijk", vertelde hij nog over de wedstrijd tegen La Louvière. "We domineerden de wedstrijd van het begin tot het einde. We slikten een doelpunt, maar bleven pushen. Uiteindelijk gingen de twee doelpunten erin. We wisten geduldig te blijven en vonden het juiste moment."

Dat geduld leverde Anderlecht uiteindelijk drie punten op én mogelijk een nieuwe publiekslieveling. Nga Kana is nog maar 17 jaar, maar heeft alvast de technische bagage om de harten van de supporters te veroveren.

Als hij de komende maanden ook zijn efficiëntie voor doel verder ontwikkelt, kan de naam Joshua Nga Kana wel eens veel vaker van de tribunes van het Lotto Park klinken.