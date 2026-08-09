Club Brugge wil 35 miljoen euro: Premier League-clubs melden zich voor absolute sterkhouder

De sterke ontwikkeling van Joaquin Seys blijft ook buiten België niet onopgemerkt. Na zijn WK-prestaties en een vlotte competitiestart bij Club Brugge groeit de buitenlandse belangstelling, terwijl blauw-zwart dankzij zijn lange contract zelf de touwtjes in handen houdt.

Joaquin Seys heeft zich de voorbije maanden nadrukkelijk in de kijker gespeeld en dat blijft niet zonder gevolgen. De 21-jarige flankverdediger van Club Brugge staat op de radar van verschillende Europese topclubs. Vooral vanuit de Premier League groeit de belangstelling, terwijl blauw-zwart voorlopig niet van plan lijkt om hem zomaar te laten vertrekken.

Volgens The Sun hebben Manchester United, Arsenal en Aston Villa al geïnformeerd naar de voorwaarden voor een mogelijke transfer. Ook Newcastle houdt de situatie in de gaten, terwijl Benfica en Porto vanuit Portugal interesse tonen.

Club Brugge bevindt zich daarbij in een sterke onderhandelingspositie. Seys ligt nog tot juni 2029 onder contract en heeft volgens Transfermarkt een marktwaarde van 20 miljoen euro. Blauw-zwart zou zelf rond de 35 miljoen euro verlangen om deze zomer over een vertrek te praten.

WK maakte indruk op buitenlandse clubs groter

De interesse komt niet uit het niets. Seys groeide bij Club uit tot een vaste waarde en kreeg ook bij de Rode Duivels zijn kans. Op het WK maakte hij indruk op het hoogste niveau.

Vooral zijn wedstrijd tegen Spanje bleef hangen. Seys kreeg daar onder meer Lamine Yamal tegenover zich en slaagde er meermaals in om de Spaanse ster af te stoppen. Zulke prestaties hebben zijn naam ook buiten België duidelijk bekender gemaakt.



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Arsenal zou hem zien als een speler die zowel defensief als aanvallend in het systeem past. Manchester United zoekt dan weer naar een oplossing voor de toekomst op de linkerflank. Ook Aston Villa ziet in de Bruggeling een profiel dat op Champions League-niveau kan meedraaien.

Club Brugge hoeft niets te forceren

Ondanks alle belangstelling is Seys gewoon aan het seizoen begonnen bij Club Brugge. Hij kwam ook in actie tijdens de eerste competitiewedstrijd tegen KV Kortrijk. Dat geeft blauw-zwart de mogelijkheid om rustig af te wachten. Met nog bijna drie jaar contract en meerdere geïnteresseerde clubs hoeft Club geen haast te maken.

Voor Seys zelf kan het dossier daardoor wel een belangrijk thema worden in de resterende weken van de mercato. Als één van de Engelse clubs effectief doorzet en in de buurt komt van de Brugse vraagprijs, kan zijn toekomst plots snel veranderen.