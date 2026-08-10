Terechte ambitie van dit La Louvière? "Bovenste regionen"

RAAL La Louvière leek zondagavond lange tijd op weg naar een stunt op het veld van Anderlecht. De promovendus hield paars-wit meer dan een uur in bedwang en kwam zelfs op voorsprong. Uiteindelijk draaide Anderlecht de wedstrijd nog om, maar Ismaila Coulibaly ziet voldoende positieve signalen.

RAAL La Louvière leek op weg naar een stunt op het veld van Anderlecht. Mustapha Isah opende de score, maar Joshua Nga Kana zette de stand weer in evenwicht en in de blessuretijd prikte Adriano Bertaccini de winnende treffer binnen. 2-1, en de Wolven bleven ondanks een taaie prestatie met lege handen achter.

"Soms kan voetbal hard zijn", zegt Coulibaly

"Soms kan voetbal hard zijn", zuchtte middenvelder Ismaila Coulibaly aan onze microfoon. "Zoals jullie zagen, hebben we alles gegeven en getoond dat we het hele seizoen gevaarlijk kunnen zijn. De andere ploegen gaan begrijpen dat de RAAL niet gewoon komt opdagen. Het doel vandaag was om onze identiteit te tonen, en daar mogen we tevreden mee zijn ondanks de late tegentreffer."

Plan in Brussel: solide blok en snelheid in de rug

RAAL bouwde verder op een defensieve identiteit, met veel discipline en organisatie zoals vorig seizoen onder Frédéric Taquin. Onder Edward Still kan dat spelbeeld bijgestuurd worden, maar daarvoor zijn eerst automatismen nodig – en misschien een tegenstander die minder dreigt dan Anderlecht.

"We moeten onthouden dat we tegen Anderlecht speelden, een ploeg die tussen de linies sterk is en ons constant in beweging zette. We hebben hen goed geanalyseerd, zijn solide en compact gebleven. Het was ons plan om laag te verdedigen en dan in hun rug te duiken met de snelheid van onze spits, en zo hebben we ook het openingsdoelpunt gemaakt," legde Coulibaly uit.

Vernieuwde kern zoekt automatismen

"Het ontbreekt nog aan automatismen, logisch met negen of tien nieuwkomers in de ploeg. We leren elkaar stap voor stap beter kennen en ik kan je beloven dat RAAL dit seizoen echt zal prikken. Ons spel zal week na week evolueren: we hebben al getoond hoe gevaarlijk en doeltreffend we kunnen zijn. We blijven werken om samen te verbeteren en zodra de automatismen er zijn, zullen we vaker doorduwen," klonk het nog.



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Ambitie richting linkerkolom?

Ondanks de nederlaag viel er best wat mee te nemen uit deze verplaatsing. Coulibaly durft zelfs verder te kijken: met hun uitgesproken stijl wil RAAL La Louvière zich tonen als stoorzender in de linkerkolom.

"We wisten dat we zouden afzien en we hebben samen afgezien, we vochten als broers. Dat is het gameplan van de coach en het werkte, tot de rode kaart. Zelfs na de 1-1 kregen we nog een kans om te winnen via Wagane Faye, maar voetbal wordt beslist op kleine details. We gaan proberen om elke week beter te worden en zo richting de bovenste regionen te trekken," besloot nummer 48 van RAAL.