Somers voelt nieuwe wind bij Antwerp: "Er is geloof in deze groep"

De overwinning tegen Beveren was voor Antwerp meer dan alleen een geslaagde comeback. Volgens middenvelder Thibo Somers hangt er binnen de groep een ander gevoel dan vorig seizoen. De Great Old lijkt met een jonge, gretige kern aan een nieuw hoofdstuk te beginnen.

Nozawa, Tsunashima, Somers (en Frey). Dat zijn de drie/vier namen die zondagavond bij Antwerp in de basis stonden met minstens één volledig seizoen aan ervaring in een Antwerp-shirt. Verder heel wat jonge spelers aan de aftrap: Tuypens, Renders, Dierckx, Ahoka & Fofana zijn allemaal onder de 21 jaar en met Salah, Van Helden stonden er nog twee spelers van 24 jaar tussen de lijnen.

Een nieuwe start

Somers spreekt dan ook duidelijk van een "frisse wind" binnen de club. Ondanks de nodige onduidelijkheden in het overnamedossier kende Antwerp volgens hem een goede voorbereiding, waarbij vooral huidig assistent Faris Haroun de groep fysiek scherp hield.

Ook de komst van Compper brengt nieuwe accenten met zich mee. De eerste wedstrijd verliep nog niet perfect, zeker omdat Antwerp met enkele nieuwe spelers nog automatismen moet opbouwen. "Het was zoeken in onze eerste match, met een paar nieuwe jongens. Soms moet het op karakter en dat hebben we getoond", aldus Somers.

Jong, gretig en vol vertrouwen

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Die energie van de jonge spelers moet Antwerp dit seizoen opnieuw herkenbaar maken. "De organisatie en pressing waren goed, daar staan we ook voor gekend", stelde Somers. Dat de ploeg na een moeilijke eerste helft toch nog de drie punten pakte, sterkt volgens hem het geloof binnen de groep.

Dat geloof wordt bovendien belangrijk in een competitieformat zonder play-offs en zonder puntendeling. "Het wordt toch wel spannend", voorspelt Somers, die vooral één duidelijke opdracht ziet: wedstrijden winnen. De comeback tegen Beveren was alvast een eerste stap in die aanpak.