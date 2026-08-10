Reactie Frey geniet van droomstart bij Antwerp: “Ik hou van de stad, ik hou van de club”

Jelle Heyman vanuit Bosuilstadion
| 11 reacties
Frey geniet van droomstart bij Antwerp: “Ik hou van de stad, ik hou van de club”
Foto: © photonews
Volg Voetbalkrant nu ook via Google!

Michael Frey kon zich zondagavond geen betere comeback bij Antwerp wensen. De Zwitserse spits vierde zijn terugkeer op de Bosuil met twee doelpunten en bezorgde zijn ploeg zo meteen de overwinning. De 'Man of the Match' was achteraf dan ook zeer tevreden.

“Een heel hongerige jonge groep”

De aanvaller keerde terug naar een Antwerpse kleedkamer die sterk veranderd is. Zijn laatste speelminuten voor Antwerp dateren al van 7 januari 2023. Van die kern ziet hij enkel Scott en Valencia terug, al haalden die twee toen het wedstrijdblad vaker niet dan wel. “Ik zie een heel hongerige jonge groep die heel hard werkt”, klonk het. Frey wil de jonge spelers zo veel mogelijk helpen en ziet bovendien veel kwaliteit binnen de groep.

Dat geldt onder meer voor Fofana, met wie hij voorin samenspeelde. Frey is duidelijk gecharmeerd door zijn jonge ploegmaat. “Hij is een heel slimme speler. Hij kan lopen, dribbelen en vindt de goede ruimtes.” Volgens Frey wacht de 18-jarige youngster een mooie toekomst als hij hard blijft werken.

Frey Michael Antwerp
© photonews

Minstens zo belangrijk als zijn prestatie op het veld was het onthaal dat Frey kreeg. Zijn vertrek bij Antwerp enkele jaren geleden verliep niet onder de beste omstandigheden, maar de supporters sloten hem bij zijn terugkeer opnieuw in de armen. “Het onthaal was ongelooflijk. Wat er toen gebeurd is, maakt deel uit van mijn verhaal. Maar dat ze me nu met open armen ontvangen, betekent veel voor mij.”

“Ik wil zoveel mogelijk teruggeven”

Frey wil dat warme onthaal beantwoorden op het veld. “Ik wil zoveel mogelijk teruggeven. Als ik elke dag alles geef, zullen ze dat waarderen.” Dat hij nog altijd een sterke band heeft met Antwerp, maakte hij ook duidelijk: “Ik hou van de stad, ik hou van de club.”

Frey Michael

Zijn comeback kreeg bovendien een bijzonder fraaie kers op de taart met zijn spectaculaire omhaal. Frey scoorde naar eigen zeggen voor het eerst op die manier. “Ik heb hem zelf niet gezien. Het was vooral richten naar de goal en hopen dat hij erin gaat. Maar het voelt goed wanneer je scoort.” Of het zijn mooiste doelpunt ooit was? “Eén van de mooiste, zeker.”

Lees ook... Meteen stempel van de coach: dubbele wissel bij rust levert Antwerp drie punten op

Toch blijft Frey opvallend nuchter na zijn droomstart. “Het is een goede start, maar er zijn nog veel wedstrijden te spelen.” De Zwitser weet dus dat zijn terugkeer pas echt geslaagd zal zijn als hij deze lijn de komende weken kan doortrekken.

11 reacties
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Antwerp
SK Beveren
Michael Frey

Meer nieuws

Meteen stempel van de coach: dubbele wissel bij rust levert Antwerp drie punten op Reactie

Meteen stempel van de coach: dubbele wissel bij rust levert Antwerp drie punten op

17:00
Somers voelt nieuwe wind bij Antwerp: "Er is geloof in deze groep" Reactie

Somers voelt nieuwe wind bij Antwerp: "Er is geloof in deze groep"

12:40
5
Philippe Clement wil sterkhouder Standard verleiden: gaan de Rouches voor snelle winst?

Philippe Clement wil sterkhouder Standard verleiden: gaan de Rouches voor snelle winst?

20:20
Jonathan Lardot dient Edward Still scherp van antwoord: "Hij kan beter daarover klagen"

Jonathan Lardot dient Edward Still scherp van antwoord: "Hij kan beter daarover klagen"

20:00
KVC Westerlo komt met bijzonder slecht nieuws over kapitein Haspolat

KVC Westerlo komt met bijzonder slecht nieuws over kapitein Haspolat

19:30
OFFICIEEL: Anderlecht heeft nieuwe linksachter helemaal beet

OFFICIEEL: Anderlecht heeft nieuwe linksachter helemaal beet

19:00
1
Engelse interesse, speler niet in selectie KAA Gent: wat gaat er gebeuren?

Engelse interesse, speler niet in selectie KAA Gent: wat gaat er gebeuren?

18:00
1
Peer Koopmeiners duidelijk over zijn mislukte transfer naar Club Brugge

Peer Koopmeiners duidelijk over zijn mislukte transfer naar Club Brugge

18:30
1
Antwerp vist achter het net: STVV gaat met gegeerd transfertarget lopen

Antwerp vist achter het net: STVV gaat met gegeerd transfertarget lopen

16:30
Nederlaag legt ambities bij promovendus Beveren bloot: "Kwamen naar Bosuil om te winnen" Reactie

Nederlaag legt ambities bij promovendus Beveren bloot: "Kwamen naar Bosuil om te winnen"

09:00
5
Lommel-kapitein Lucas Schoofs voelt meteen waar het verschil met 1B zit

Lommel-kapitein Lucas Schoofs voelt meteen waar het verschil met 1B zit

17:15
Dit Anderlecht is anders: waarom de eerste transfers veelzeggend zijn

Dit Anderlecht is anders: waarom de eerste transfers veelzeggend zijn

17:30
3
Sensationele terugkeer naar Engeland in de maak voor Jamie Vardy

Sensationele terugkeer naar Engeland in de maak voor Jamie Vardy

16:00
KV Mechelen vist achter het net: transfer van Spaanse verdediger ketst af

KV Mechelen vist achter het net: transfer van Spaanse verdediger ketst af

15:30
2
Verrassend vertrek bij promovendus Lommel SK: CEO stapt op

Verrassend vertrek bij promovendus Lommel SK: CEO stapt op

14:20
Transferzomer in één klap fantastisch voor Union: dit brengt Khalaili op

Transferzomer in één klap fantastisch voor Union: dit brengt Khalaili op

15:01
3
Lommel-spits Ralf Seuntjens doet opvallende oproep aan bestuur Reactie

Lommel-spits Ralf Seuntjens doet opvallende oproep aan bestuur

13:15
Tim Bakens debuteert meteen met nederlaag bij Beveren en zoekt naar oorzaken Reactie

Tim Bakens debuteert meteen met nederlaag bij Beveren en zoekt naar oorzaken

22:40
Thibaut Courtois heeft duidelijke boodschap voor zijn ploegmaats na terugkeer Mourinho

Thibaut Courtois heeft duidelijke boodschap voor zijn ploegmaats na terugkeer Mourinho

14:00
1
Ook in de eigen kleedkamer raken ze maar niet uitgepraat over Michael Frey: "Wat een machine!" Reactie

Ook in de eigen kleedkamer raken ze maar niet uitgepraat over Michael Frey: "Wat een machine!"

22:25
1
Van Belgische topclub naar transfermachine: Club Brugge jaagt op historisch Europees statuut

Van Belgische topclub naar transfermachine: Club Brugge jaagt op historisch Europees statuut

13:00
8
Union SG krijgt mogelijk bod uit Italië: nog een verdediger minder?

Union SG krijgt mogelijk bod uit Italië: nog een verdediger minder?

13:30
Een comeback door de grote poort: Michael Frey loodst Antwerp op en over SK Beveren met tweeklapper

Een comeback door de grote poort: Michael Frey loodst Antwerp op en over SK Beveren met tweeklapper

21:11
Atlético Madrid trekt portemonnee open voor Rode Duivel, maar Lille houdt been stijf

Atlético Madrid trekt portemonnee open voor Rode Duivel, maar Lille houdt been stijf

12:20
Zware domper voor Antwerp: zomeraanwinst in tranen van het veld

Zware domper voor Antwerp: zomeraanwinst in tranen van het veld

21:02
5
Union met handen in het haar richting Bodø/Glimt: mogelijk amper 17 fitte spelers beschikbaar

Union met handen in het haar richting Bodø/Glimt: mogelijk amper 17 fitte spelers beschikbaar

12:00
1
Club Brugge neemt beslissing over Sternberg en stuit op probleem met Romain Esse

Club Brugge neemt beslissing over Sternberg en stuit op probleem met Romain Esse

11:34
Terechte ambitie van dit La Louvière? "Bovenste regionen" Interview

Terechte ambitie van dit La Louvière? "Bovenste regionen"

11:00
2
Pijnlijke vaststelling na eerste speeldag voor Gent, KV Mechelen, Genk... "Zij zijn geen winnaars"

Pijnlijke vaststelling na eerste speeldag voor Gent, KV Mechelen, Genk... "Zij zijn geen winnaars"

11:20
10
Tevergeefs zoeken naar samenvattingen Jupiler Pro League? Dit is de reden

Tevergeefs zoeken naar samenvattingen Jupiler Pro League? Dit is de reden

09:20
17
Vitor Bruno zet Anderlecht-talent Nga Kana meteen op scherp: "Ik wil dat ze gefrustreerd zijn" Reactie

Vitor Bruno zet Anderlecht-talent Nga Kana meteen op scherp: "Ik wil dat ze gefrustreerd zijn"

10:00
Napoli laat transfersom van Lukaku drastisch zakken voor Fenerbahçe: ze hebben haast

Napoli laat transfersom van Lukaku drastisch zakken voor Fenerbahçe: ze hebben haast

10:30
31
Italiaanse topclub komt aankloppen in Genk: deze keer lijkt het serieus

Italiaanse topclub komt aankloppen in Genk: deze keer lijkt het serieus

09:48
5
Live. Transfernieuws 10/8: El Ouahdi kan weg, bij Standard vrezen ze dat Epolo zal vertrekken

Live. Transfernieuws 10/8: El Ouahdi kan weg, bij Standard vrezen ze dat Epolo zal vertrekken

09:00
Liverpool heeft verdediger die indruk maakt, maar... heel het seizoen niet mag spelen

Liverpool heeft verdediger die indruk maakt, maar... heel het seizoen niet mag spelen

09:40
2
Edward Still woedend na late nederlaag tegen Anderlecht: "Ik ben gedegouteerd"

Edward Still woedend na late nederlaag tegen Anderlecht: "Ik ben gedegouteerd"

08:30
18

Meer nieuws

Populairste artikels

Jupiler Pro League

 Speeldag 1
Club Brugge Club Brugge 3-0 KV Kortrijk KV Kortrijk
Standard Standard 2-2 Cercle Brugge Cercle Brugge
Westerlo Westerlo 1-5 Union SG Union SG
STVV STVV 1-1 Lommel SK Lommel SK
KAA Gent KAA Gent 2-0 KV Mechelen KV Mechelen
Charleroi Charleroi 3-1 OH Leuven OH Leuven
Zulte Waregem Zulte Waregem 2-1 KRC Genk KRC Genk
Anderlecht Anderlecht 2-1 La Louvière La Louvière
Antwerp Antwerp 2-1 SK Beveren SK Beveren

Nieuwste reacties

My-T Vekkie My-T Vekkie over Peer Koopmeiners duidelijk over zijn mislukte transfer naar Club Brugge sven123 sven123 over Napoli laat transfersom van Lukaku drastisch zakken voor Fenerbahçe: ze hebben haast Gilles Yapi Yapo Gilles Yapi Yapo over Dit Anderlecht is anders: waarom de eerste transfers veelzeggend zijn CringeMedia CringeMedia over Pijnlijke vaststelling na eerste speeldag voor Gent, KV Mechelen, Genk... "Zij zijn geen winnaars" Christophe De Geyter Christophe De Geyter over Engelse interesse, speler niet in selectie KAA Gent: wat gaat er gebeuren? TRIKKE TRIKKE over OFFICIEEL: Anderlecht heeft nieuwe linksachter helemaal beet malinezer malinezer over KV Mechelen vist achter het net: transfer van Spaanse verdediger ketst af Frosties Frosties over Van Belgische topclub naar transfermachine: Club Brugge jaagt op historisch Europees statuut Don Vito - free Shaky Don Vito - free Shaky over Edward Still woedend na late nederlaag tegen Anderlecht: "Ik ben gedegouteerd" JaKu JaKu over Domper voor Anderlecht-fans: Romelu Lukaku lijkt nieuwe ploeg gevonden te hebben Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved