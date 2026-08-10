Frey geniet van droomstart bij Antwerp: “Ik hou van de stad, ik hou van de club”

Michael Frey kon zich zondagavond geen betere comeback bij Antwerp wensen. De Zwitserse spits vierde zijn terugkeer op de Bosuil met twee doelpunten en bezorgde zijn ploeg zo meteen de overwinning. De 'Man of the Match' was achteraf dan ook zeer tevreden.

“Een heel hongerige jonge groep”

De aanvaller keerde terug naar een Antwerpse kleedkamer die sterk veranderd is. Zijn laatste speelminuten voor Antwerp dateren al van 7 januari 2023. Van die kern ziet hij enkel Scott en Valencia terug, al haalden die twee toen het wedstrijdblad vaker niet dan wel. “Ik zie een heel hongerige jonge groep die heel hard werkt”, klonk het. Frey wil de jonge spelers zo veel mogelijk helpen en ziet bovendien veel kwaliteit binnen de groep.

Dat geldt onder meer voor Fofana, met wie hij voorin samenspeelde. Frey is duidelijk gecharmeerd door zijn jonge ploegmaat. “Hij is een heel slimme speler. Hij kan lopen, dribbelen en vindt de goede ruimtes.” Volgens Frey wacht de 18-jarige youngster een mooie toekomst als hij hard blijft werken.

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Minstens zo belangrijk als zijn prestatie op het veld was het onthaal dat Frey kreeg. Zijn vertrek bij Antwerp enkele jaren geleden verliep niet onder de beste omstandigheden, maar de supporters sloten hem bij zijn terugkeer opnieuw in de armen. “Het onthaal was ongelooflijk. Wat er toen gebeurd is, maakt deel uit van mijn verhaal. Maar dat ze me nu met open armen ontvangen, betekent veel voor mij.”

“Ik wil zoveel mogelijk teruggeven”

Frey wil dat warme onthaal beantwoorden op het veld. “Ik wil zoveel mogelijk teruggeven. Als ik elke dag alles geef, zullen ze dat waarderen.” Dat hij nog altijd een sterke band heeft met Antwerp, maakte hij ook duidelijk: “Ik hou van de stad, ik hou van de club.”

Zijn comeback kreeg bovendien een bijzonder fraaie kers op de taart met zijn spectaculaire omhaal. Frey scoorde naar eigen zeggen voor het eerst op die manier. “Ik heb hem zelf niet gezien. Het was vooral richten naar de goal en hopen dat hij erin gaat. Maar het voelt goed wanneer je scoort.” Of het zijn mooiste doelpunt ooit was? “Eén van de mooiste, zeker.”



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Toch blijft Frey opvallend nuchter na zijn droomstart. “Het is een goede start, maar er zijn nog veel wedstrijden te spelen.” De Zwitser weet dus dat zijn terugkeer pas echt geslaagd zal zijn als hij deze lijn de komende weken kan doortrekken.