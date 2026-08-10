Vitor Bruno zet Anderlecht-talent Nga Kana meteen op scherp: "Ik wil dat ze gefrustreerd zijn"

Joshua Nga Kana was zondag een van de grote uitblinkers bij Anderlecht. De 17-jarige aanvaller scoorde de belangrijke gelijkmaker en werd na afloop bovendien verkozen tot Man van de Match. Toch was Vitor Bruno niet bepaald enthousiast toen hem gevraagd werd naar de progressie van zijn jonge talent.

We vroegen de Portugese coach hoe hij de ontwikkeling van Nga Kana inschat, maar maakte meteen duidelijk dat hij niet van plan is om de youngster anders te behandelen omdat hij amper 17 jaar oud is. "Ik heb al gezegd dat ik niet naar leeftijd kijk. Als ze verdienen te spelen, zullen ze spelen, hoe oud ze ook zijn", aldus Bruno.

Nga Kana speelde niet tegen PAOK

Dat Nga Kana de voorbije Europese wedstrijd tegen PAOK niet in actie kwam, was volgens Bruno dan ook geen kwestie van zijn leeftijd of gebrek aan vertrouwen. De coach koos simpelweg voor andere opties.

"Nga Kana speelde niet tegen PAOK omdat ik andere opties beter vond om de tegenstander pijn te doen. Misschien speelt hij donderdag tegen PAOK, misschien niet."

"Ik wil dat ze gefrustreerd zijn"

Bruno lijkt er zelfs bewust voor te kiezen om zijn jonge spelers hongerig te houden. Hij is tevreden over wat de jongeren hem momenteel brengen, maar wil absoluut niet dat ze zich comfortabel voelen.

"Ik voel dat de jongeren me zoveel goede dingen geven dat ze me het leven heel moeilijk maken. Ik wil dat ze gefrustreerd zijn. Ik wil niet dat ze naar mij lachen", zei de coach met een duidelijke boodschap.



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Wie wil spelen, moet dat volgens Bruno bewijzen wanneer hij de kans krijgt. "Als ze willen spelen, moeten ze dat op het veld tonen."

Dat zorgt momenteel voor een luxeprobleem bij Anderlecht. Bruno beschikt over verschillende jonge spelers die zich nadrukkelijk aandienen, terwijl hij tegelijkertijd keuzes moet maken en sommige talenten zelfs buiten de wedstrijdselectie moet laten. "Het doet me pijn als ik vier jongens (Keita, Vroninks, Kalonji en Barry) in de tribune moet zetten. Ik zie hun werk. Het is moeilijk om die beslissingen te nemen."

Bruno wilde Nga Kana eigenlijk wisselen

Er was zondag nog een opvallend moment met Nga Kana. De 17-jarige stond op het punt om naar de kant te worden gehaald toen hij plots de gelijkmaker maakte. Bruno kon zijn beslissing daardoor nog net niet uitvoeren.

Bruno kon er vooral om lachen. "Sometimes you're lucky", glimlachte de Portugees.