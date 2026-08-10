Pijnlijk: Anderlecht moest hem niet meer hebben, nu voor 9 miljoen euro op weg naar La Liga

Robbie Ure staat voor een opvallende stap naar Sevilla na een topseizoen in Zweden. De ex-spits van de RSCA Futures kan Anderlecht zo indirect nog iets opleveren, terwijl zijn doorbraak elders opnieuw vragen oproept over de keuzes die paars-wit eerder maakte.

In 2023 streek Robbie Ure transfervrij neer in Neerpede na zijn vertrek bij Glasgow Rangers. De Schotse spits paste niet meteen in het klassieke profiel van een speler uit de Anderlecht-opleiding, maar dat was ook logisch: paars-wit heeft het al langer moeilijk om zelf echte nummers negen op te leiden en haalt daarom geregeld jonge spitsen van buitenaf. Keisuke Goto is daar nog een voorbeeld van.

Ure wist zich geleidelijk aan door te zetten bij de RSCA Futures in de Challenger Pro League. In totaal kwam hij daar 38 keer in actie en was hij goed voor twaalf doelpunten. Een echte kans bij de eerste ploeg kreeg hij evenwel nauwelijks. In de tweede helft van het seizoen 2024/25 bleef het bij één optreden, waarna zijn verhaal bij Anderlecht eindigde.

Ure op weg naar Sevilla na topseizoen in Zweden

Na zijn vertrek uit Brussel koos Ure voor een opvallende bestemming. Hij tekende bij het relatief onbekende IK Sirius in Zweden. De club uit Uppsala was in 2024 en 2025 twee keer als negende geëindigd, waardoor weinig erop wees dat Sirius in 2026 plots de Allsvenskan zou domineren.

Toch staat de ploeg halverwege het seizoen met elf punten voorsprong aan de leiding. Ure heeft daar een groot aandeel in. De inmiddels 22-jarige ex-Anderlecht-spits zit dit seizoen aan twintig doelpunten in twintig wedstrijden over alle competities heen.

Sirius dreigt hem nu wel kwijt te spelen. De BBC meldt dat Ure op weg is naar Spanje en Sevilla zou vervoegen voor een bedrag van ongeveer 9,3 miljoen euro. Fabrizio Romano voegt eraan toe dat de Schot volgende week zijn medische tests zal afleggen. Daarna zou hij een contract tot 2031 ondertekenen bij Sevilla.





Zo lijkt Ure amper enkele jaren na zijn vertrek bij Anderlecht een bijzonder grote stap te zetten. Van de Futures en één optreden bij de A-ploeg naar een mogelijke transfer naar La Liga: zijn omweg via Zweden heeft hem duidelijk geen windeieren gelegd.

🚨🔴⚪️ Sevilla agree deal to sign Robbie Ure as new striker from Sirius.



€9.2m transfer fee agreed between clubs, contract until June 2031 after medical taking place early next week. pic.twitter.com/NoqX95zQlE — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 9, 2026

De supporters van Anderlecht kunnen dit nieuws op twee manieren bekijken. Enerzijds kan je stellen dat de vorige sportieve leiding het opvallend moeilijk had om in te schatten welke jonge spitsen echt potentieel hadden. Lucas Stassin mocht naar Westerlo vertrekken en Keisuke Goto werd uitgeleend aan STVV, terwijl ook Robbie Ure nauwelijks kansen kreeg.

Anderzijds kan zijn nakende transfer naar Sevilla paars-wit alsnog iets opleveren. Toen Ure naar IK Sirius vertrok, liet Anderlecht namelijk een doorverkooppercentage opnemen in de deal. Hoe hoog dat percentage precies ligt, is niet bekend.

Als de transfer naar Sevilla effectief wordt afgerond, zou Anderlecht dus nog een bedrag kunnen ontvangen. Geen gigantische meevaller wellicht, maar wel mooi meegenomen.